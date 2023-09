7ème édition du Forum sur la gouvernance de l’Internet au Tchad : Focus sur la qualité de service

Sous le thème "Qualité de Service (QoS) des Réseaux Mobiles au Tchad et Expérience Consommateur : Mesure et Amélioration", la septième édition du Forum sur la Gouvernance de l'Internet au Tchad a été inaugurée en présence du ministre des Télécommunications, de l'Économie Numérique et du ministre de la Réconciliation.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire exécutif Abdeldjalil Bachar Bong a rappelé que ce forum vise à promouvoir un dialogue ouvert, inclusif et multipartite sur les enjeux et les opportunités liés à l'Internet au Tchad. Le Forum sur la Gouvernance de l'Internet au Tchad se veut un cadre propice pour discuter de ces questions cruciales, favorisant le dialogue et le partage d'expériences.



Il a exprimé le souhait que cette 7ème édition soit fructueuse et productive, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de service des réseaux mobiles au Tchad et à l'expérience des consommateurs.



De son côté, le ministre d'État, ministre des Télécommunications et de l'Économie Numérique, Mahamat Allahou Tahir, a souligné l'importance du numérique et de l'Internet en tant que facteurs déterminants du développement économique national. Il a également mis l'accent sur la nécessité pour les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet d'offrir un service de qualité pour favoriser l'essor de l'Internet dans le pays.



Le ministre a évoqué divers défis liés à l'Internet, notamment les problèmes de dépendance chez les jeunes et les femmes, la cyberintimidation, le vol d'identité et de données, la protection de la vie privée, la désinformation et l'accès à des contenus illicites. Il a exprimé sa conviction que ce forum contribuera à faire de l'Internet un levier de développement et d'unité au Tchad, plutôt qu'un facteur de division.