TCHAD

8 mars au Tchad : Djihida Seïbana Cynthia appelle à une célébration inclusive et participative

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 24 Février 2025

La présidente de l'Œil Féminin s'exprime sur la décision de supprimer le pagne et le défilé, et propose une célébration plus inclusive et valorisante pour les femmes tchadiennes.