AFRIQUE 9ème forum de coopération Chine-Afrique : Denis Sassou N'Guesso parmi les hôtes de Xi Jinping

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 4 Septembre 2024



Plusieurs dirigeants africains sont en Chine où ils participent au neuvième forum de coopération Chine-Afrique, du 4 au 6 septembre. Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso fait partie des hôtes de Xi Jinping, le président chinois.



Le forum de coopération sino-africaine se propose de revisiter la coopération entre les Etats africains et le gouvernement chinois et de tracer de nouveaux sillons, en vue notamment, de forger un vaste consensus entre les deux parties.



Il se tient sous le thème : « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin sino-africain de haut niveau », avec pour ambition de relever les défis et créer une plateforme pour le partage des opportunités de développement.



Ce forum comprendra un banquet d'accueil, une cérémonie d'ouverture et quatre réunions de haut niveau sur la gouvernance de l'Etat, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative "Ceinture et Route".



L'ordre du jour du sommet comprend également la huitième conférence des entrepreneurs Chine-Afrique, destinée aux dirigeants du secteur privé africain et sera organisée autour des comités thématiques coprésidés par la Chine et un pays africain.



Par ailleurs, deux documents finaux, à savoir une déclaration et un plan d'action, seront adoptés lors du sommet, pour établir un consensus majeur entre les deux parties et tracer la voie pour la mise en œuvre d'une coopération sino-africaine de haute qualité au cours des trois prochaines années.



Ce neuvième forum sur la coopération sino-africaine va aussi aborder la question liée au rôle de la Chine en tant que principal bailleur de fonds de l'Afrique où de nombreux pays sont aux prises avec un endettement croissant. En effet, entre 2000 et 2023, les prêteurs chinois ont accordé des prêts d'une valeur globale de 182,28 milliards de dollars à 49 gouvernements africains.



La huitième édition de cette conférence s’est tenue en novembre 2021 à Dakar, au Sénégal. A l’issue de ce forum, un plan d’action dit « Plan de Dakar » avait été adopté. Il proposait un plan global de promotion et de facilitation du commerce, d’accès stratégique au marché et de valorisation des produits, sur la période 2022-2024,.



A travers ce « Plan de Dakar », la Chine s’était alors engagée à importer pour 300 milliards de dollars de marchandises en provenance d’Afrique entre 2022 et 2024. Elle avait également offert 10 milliards de dollars pour améliorer la qualité des exportations africaines et ouvert une ligne de crédit de 10 milliards de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises à exporter des produits de haute qualité sur les marchés chinois.



Deuxième économie mondiale, la Chine est aujourd’hui, le premier partenaire commercial de l’Afrique. Selon les médias officiels chinois, le commerce entre la chine et l’Afrique a augmenté de 5,5 % pour atteindre 167,8 milliards de dollars américains, au cours du premier semestre de cette année.





