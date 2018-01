A Paris, Idriss Déby s'active pour enclencher le projet ferroviaire du Tchad

24 heures après son arrivée dans la capitale française où il a été accueilli à sa descente d’avion, par l’Ambassadeur du Tchad en France, Dr Amine Abba Sidick ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française, le Chef de l’Etat tchadien, Idriss Déby s’est entretenu ce 5 janvier avec une délégation du groupe Bolloré conduite par son Président Directeur général, M. Cyrille Bolloré.



Spécialisé dans le transport et la logistique, Bolloré est visible au Tchad, dans la filière Coton et le transport.



Pays enclavé, n’ayant aucune façade maritime, le Chef de l’Etat tchadien entend désenclaver son pays par la voie ferroviaire. A cet effet, il a sollicité l’expertise du groupe français pour la finalisation du projet de construction du chemin de fer devant relier le Tchad au Cameroun.



Pendant plus d’une heure et demie, le Chef de l’Etat et le Président Directeur général de Bolloré, M. Cyrille Bolloré ont échangé sur le projet et évoqué d’autres questions touchant aux domaines d’interventions de la filiale Bolloré au Tchad.



Cyrille Bolloré, le Président Directeur général de la mégastructure française a énuméré au Chef de l’Etat, tous les contours dudit projet et son caractère à la fois bénéfique et intégrateur.