Tchad : le délégué général du gouvernement du Moyen-Chari à Roro pour instaurer la paix

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, a effectué une visite de terrain du 27 juin au 1er juillet 2025 dans la sous-préfecture de Roro, département du Lac-Iro.



Cette mission a pour but de dialoguer directement avec la population, et de constater de près les réalités sécuritaires qui pèsent sur la zone. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Roro vivent dans la peur. Vols de bétail, braquages, attaques armées, voire des cas de meurtre.



Face à cette situation, le représentant du gouvernement a jugé nécessaire de se rendre sur place, accompagné des forces de défense et de sécurité. Durant son séjour, Abdraman Ahmat Bargou a écouté attentivement les témoignages et doléances des différentes couches socioprofessionnelles : chefs traditionnels, femmes, jeunes et notables, leaders religieux, autorités administratives et militaires.



Tous ont exprimé leur ras-le-bol face à l’insécurité et leur désir de retrouver la paix. Certains ont aussi pointé du doigt l’attitude de certaines autorités locales, accusées de favoritisme, d’injustice et de complicité passive. Pour eux, la sécurité seule ne suffit pas : il faut aussi des projets concrets pour relancer l’économie locale.



En réponse, le délégué général du gouvernement a tenu un discours ferme et rassurant. Il a affirmé que les auteurs des actes de violence seront recherchés et punis, conformément à la loi. Par ailleurs, il a instruit les forces de l’ordre à redoubler de vigilance pour protéger les citoyens et sécuriser la zone. Concernant les autorités soupçonnées d’abus ou de complicité, Abdraman Ahmat Bargou a été catégorique : aucune tolérance ne sera accordée à ceux qui entravent les efforts du gouvernement.



Des sanctions exemplaires seront prises pour restaurer la confiance entre les populations et l’administration. Par cette visite, le gouvernement veut montrer sa proximité avec les citoyens de Roro, et réaffirmer sa détermination à ramener la paix dans toutes les localités du Moyen-Chari.