À l'ère de la transition énergétique, l'Afrique doit donner la priorité à son propre développement

Pour clôturer triomphalement la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2022, le dernier panel ministériel de la conférence s'est réuni sur le thème "L'avenir de l'énergie en Afrique : COP27 et la route à suivre", présentant une position africaine unifiée sur l'autonomie et la sécurité énergétiques avant la 27e Conférence des Parties de la CCNUCC à Sharm El-Sheikh, en Égypte, à la fin de l'année.



Au cours du panel ministériel, les intervenants ont souligné que jusqu'à présent, les politiques en matière de changement climatique ont été largement dictées par les organisations occidentales et environnementales, organisations qui n'ont pas pris en compte la crise énergétique de l'Afrique.



"Une transition juste n'a rien de différent de ce qui figure déjà dans l'accord de Paris. Il y a un principe sur l'équité et la capacité des pays à faire la transition dans l'accord. Les pays développés ont fini par l'accepter. Ils n'ont pas aimé, mais ils l'ont accepté. Parlons de ce que nous pouvons faire. que nous ne devons pas être contraints de faire ce qui détruira notre avenir et nos enfants. Nous avons besoin de l'énergie pour soutenir notre génération future. Ceux qui sont responsables du gâchis que nous voyons aujourd'hui devraient être responsables du changement", a déclaré S.E. Dr Ibrahim.



‘’Quand quelqu'un est malade, vous devez diagnostiquer ce qui ne va pas. Si vous faites un mauvais diagnostic, vous ne pourrez jamais le guérir. Je pense que l'accord de Paris n'était pas un bon diagnostic", a déclaré S.E. le ministre Lima, ajoutant : "Je ne suis pas en faveur des combustibles fossiles, je suis en faveur des combustibles fossiles pour l'Afrique. Les nations développées ont profité de la ressource, elles ont contaminé le monde, ce sont elles qui devraient changer leur mode de vie. Il est injuste de dire à l'Afrique d'arrêter les combustibles fossiles. Je suis en faveur des combustibles fossiles pour l'Afrique afin que nous puissions nous développer."



En tant que telle, l'Afrique a besoin d'une approche propre à elle-même pour atténuer le changement climatique tout en éradiquant la pauvreté énergétique.



"Seul le potentiel hydroélectrique de l'Afrique nous permettra de couvrir les besoins des populations africaines. Si l'on considère le solaire, dont personne ne peut calculer la quantité, et si l'on ajoute le gaz et l'éolien, l'Afrique est en excès d'énergie. Lorsque vous regardez les politiques de l'Afrique en termes de développement, l'énergie n'a jamais été une priorité en Afrique. Nous n'avons jamais été capables de faire de l'énergie une priorité au niveau national. La différence aujourd'hui est que le discours que nous tenons est que l'Afrique doit être une priorité. C'est la première fois que les gens parlent de cela. Il ne s'agit pas de l'accord de Paris ou de la transition énergétique, mais de s'assurer que le potentiel énergétique de l'Afrique est mis à la disposition du continent", a déclaré S.E. Itoua.



Selon Hon. Alweendo, "la Namibie développe l'hydrogène vert simplement parce que nous avons les ressources naturelles pour pouvoir l'exploiter. L'hydrogène vert n'est pas susceptible d'être la source d'électricité. Il est surtout destiné aux industries difficiles à maîtriser, aux industries manufacturières et minières. Il sert davantage à la circulation et au transport qu'à fournir de l'électricité à la population. Par conséquent, la conversion du gaz en électricité reste une partie de la solution."



L'importance cruciale de l'alignement des récits africains sur les questions d'énergie et de climat a été soulignée à la suite de la déclaration conjointe de Dakar approuvée hier par les ministres, qui doit maintenant être transmise aux sommets du G7 et du G20 avant d'arriver à la COP27.



"Les gens parlent de transition énergétique, mais avant d'en parler, il faut avoir l'énergie. La voix de l'Afrique doit être entendue. Nous devons exploiter nos ressources. Oui, nous devons penser à protéger la planète, mais nous devons penser à l'humanité sur ce continent. Le gaz a la possibilité de fournir des engrais pour nourrir l'Afrique, devrions-nous le refuser ? Nous devons travailler main dans la main afin d'exploiter nos ressources. Pour la COP27, la voix de l'Afrique doit être entendue. Là où les décisions sont prises, l'Afrique doit être présente", a déclaré S.E. Gladima.



"L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est l'espoir du monde. Elle offre des solutions et des considérations pratiques autour des problèmes mondiaux. Ce continent apporte une approche pratique des défis auxquels nous sommes confrontés, comme le changement climatique. Si vous ne disposez pas d'une économie saine et en pleine croissance, vous n'avez pas l'envie, les ressources ou le temps de vous consacrer à la gestion de l'environnement. Les arguments les plus solides concernant l'environnement sont avancés par les pays riches qui ont des économies développées. Les énergies renouvelables ont un rôle important à jouer au niveau mondial, mais le gaz a un rôle important à jouer au niveau mondial et local. Les énergies renouvelables jouent un rôle important, mais elles ne sont possibles que dans une économie développée. Quant à l'hydrogène, il fera partie de la panoplie mondiale et sera une partie de la solution, mais la question de savoir si c'est une solution pour l'Afrique est différente. C'est une question à laquelle l'Afrique doit répondre", a déclaré M. Catelin.