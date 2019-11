À l’occasion de sa visite en Afrique, James Quincey, PDG de Coca-Cola, déclare que la région est le moteur de la croissance future de la Société

James Quincey, PDG Monde et président de The Coca-Cola Company (https://www.Coca-ColaCompany.com/), a effectué la semaine dernière une tournée en Afrique en compagnie de l’ensemble de son équipe de direction. Cette visite témoigne de l’engagement de Coca-Cola et de son intérêt pour les opportunités considérables offertes par le continent Africain.

En visite au Nigéria et en Afrique du Sud, M. Quincey a rencontré des chefs d'entreprises et des dirigeants politiques, au moment où la Société amplifie ses investissements en vue de maintenir la continuité de sa croissance sur le continent. Parmi ses importants rendez-vous, il s’est notamment entretenu avec M. Aliko Dangote, grand entrepreneur, industriel africain, et exemple remarquable d’investisseur qui favorise la croissance sur tout le continent.

M. Quincey a également rencontré les hauts dirigeants de Discovery Group, MTN, Unilever et de la Bourse de Johannesburg, ainsi que des leaders d’opinion comme Tony Elumelu (président de Heirs Holding), Doyin Salami (président du Conseil consultatif économique du Nigeria) et Fred Swaniker de l’Africa Leadership Academy. Ces rencontres de haut niveau ont permis à M. Quincey et à son équipe de recueillir des informations essentielles sur les opportunités offertes par l’Afrique.

« Depuis plus de 90 ans, nous sommes présents en Afrique en tant qu'entreprise locale et nous sommes convaincus que l’Afrique sera une région dont l’influence sur la croissance de nos activités mondiales va se renforcer de plus en plus dans les quelques années à venir, a-t-il déclaré. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous continuons à renforcer notre engagement sur le continent en investissant davantage dans le développement de nos capacités et nous lançons de nouveaux produits pour concrétiser notre aspiration à être une entreprise multi-boissons.

M. Quincey a mis en exergue plusieurs faits positifs et encourageants en Afrique, qu’il a décrit comme des fondements essentiels pour une croissance économique forte et qui, s’ils perdurent, contribueront à accélérer le rôle du continent en tant que moteur de la croissance mondiale économique. Ces développements incluent l’ampleur croissante des investissements nationaux consentis par des investisseurs africains dans tous les secteurs et le potentiel de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

À cela, il faut ajouter l’augmentation du nombre de consommateurs, l’expansion des infrastructures dans de nombreux pays et l’importance croissante accordée à la création de viviers de talents Africains.

« Il est évident que l’Afrique est une région qui va influencer de plus en plus la courbe de croissance des entreprises du monde entier ; c’est pourquoi nous avons pris des mesures audacieuses pour renforcer le système Coca-Cola en Afrique en vue de sa croissance à long terme, et consolider ainsi notre capacité à rester gagnants dans les années à venir dans un environnement de plus en plus concurrentiel. »

M. Quincey a présenté les projets de croissance de la Société sur le continent ; ceux-ci concernent notamment des investissements permanents pour accroître les capacités au-delà de la demande, par exemple en consolidant le système de mise en bouteille pour gagner du terrain et en investissant dans de nouvelles activités pour accélérer la croissance et élargir son offre de boissons. Il a également évoqué le rôle de Coca-Cola dans la stimulation de l’économie africaine au travers de l’écosystème que la société a construit et qu’elle continue de soutenir en investissant dans de nombreux secteurs clés.

Pour soutenir cette vision, il a souligné que la Société s’est engagée à favoriser l’éclosion des talents en créant des opportunités communes pour améliorer la prospérité des communautés.

« Nous sommes convaincus que notre entreprise n’est durable que si les communautés dans lesquelles nous opérons le sont également. Cela signifie que, pour que nos activités se développent durablement, il faut qu’il en soit de même pour nos communautés. »

C’est cette forte conviction qui motive les investissements importants que la Société continue de faire en Afrique pour favoriser la construction de communautés plus résilientes et l’autonomisation économique des femmes et des jeunes en aval et en amont de la chaîne d’approvisionnement de Coca- Cola : fournir un accès à de l’eau potable, à des installations sanitaires et d’hygiène par l’intermédiaire de son initiative « Replenish Africa » (RAIN – réapprovisionner l’Afrique) ; aider les gouvernements à renforcer les systèmes de santé par le biais du projet « Last Mile » et de l’initiative « Safe Birth » (naître en toute sécurité) ; et répondre aux préoccupations environnementales, notamment en ce qui concerne les emballages en plastique, grâce à sa vision « World Without Waste » (un monde sans déchets).

M. Quincey a conclu en déclarant : « Au cours des 90 dernières années, en collaboration avec nos partenaires embouteilleurs, nous avons construit des entreprises locales robustes et omniprésentes qui créent des opportunités partagées dans tous les pays du continent. C’est l’une de nos plus grandes forces et nous continuerons de jouer un rôle important dans la croissance durable et inclusive de l’Afrique. »

