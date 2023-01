ALBIHERA TCHAD vient en aide à une victime de fracture dans le Canton Mandjabok

Papa Abdoulaye Ibet Youssouf est actuellement dans un état grave et a besoin d'une évacuation médicale immédiate. La société ALBIHERA TCHAD a décidé de prendre en charge cette évacuation et de fournir une prise en charge médicale adéquate pour lui permettre de se rétablir.



Le directeur général de la société, Abdelkerim Adam Sinine, a déclaré que cette démarche était un acte de solidarité envers les personnes les plus vulnérables de la société tchadienne.



La société ALBIHERA TCHAD est accompagnée dans cette démarche par le chef de Canton Mandjabok, Abdelkader Youssouf Oumar, qui a exprimé sa reconnaissance envers cette entreprise pour son soutien envers les personnes les plus démunies de sa communauté. Il a également appelé les autres entreprises et les citoyens à suivre l'exemple de ALBIHERA TCHAD en venant en aide aux personnes les plus défavorisées de la société.