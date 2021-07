ASECNA : le ministre tchadien de l'Aviation civile a pris part au comité des ministres

Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Haliki Choua Mahamat, a participé le 30 juillet en visioconférence, à la 67ème réunion du comité des ministres de tutelle de l'ASECNA qui s'est tenue au Sénégal.



Le comité des ministres a constaté que les indicateurs de sécurité sont atteints pour les 6 premiers mois de l'année 2021. Cependant, les indicateurs des ressources humaines et financières sont inférieurs aux indicateurs de performances à cause de la pandémie de la Covid-19.



Le comité des ministres a relevé que l'ASECNA a fait preuve de résilience en fournissant des prestations de qualité aux compagnies aériennes et a fait face aux charges de fonctionnement et d'investissements.



L'impact de la Covid-19 a réduit de 50% le trafic aérien avec comme corollaire une baisse drastique des ressources principales de l'ASECNA générées par les redevances de survol payées par les compagnies. Les effets de la Covid-19 sur I'ASECNA constituent une préoccupation du comité des ministres qui a pris des mesures majeures se traduisant par des solutions innovantes pour la sortie de crise et les perspectives de I'Agence.