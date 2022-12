Abakar Rozzi Teguil : "l’artisanat du tchadien est resté dans un état embryonnaire"

"Le Code de l’artisanat est un sujet qui doit nous unir", a lancé le ministre à l'endroit de la plénière. "Car notre pays demeure, le seul pays de la sous-région Afrique Centrale, qui ne dispose pas d’un texte régissant le secteur de l’artisanat", a-t-il ajouté.



"L’artisanat du tchadien est resté dans un état embryonnaire et l’exercice de ses activités se fait dans l’anarchie", reconnaît Abakar Rozzi Teguil.



Selon le ministre, "il nous reviendra donc, de faire de l’artisanat un secteur bien organisé capable d’assurer de manière durable, la prospérité des artisans, compétitifs sur la scène internationale".



La principale insuffisance du secteur de l’artisanat au Tchad était l’absence d’une définition et de sa délimitation juridique, qui devrait préciser les contours de ce secteur d’activités et qui permettrait de clarifier un certain nombre de zones d’ombres.



Le Code prévoit les concepts de bases de l’artisanat et les implications inhérentes à ces concepts ; l’organisation, l’apprentissage et les qualifications professionnelles dans le secteur artisanal ; l’immatriculation des artisans et des entreprises artisanales ; la protection et l’assistance sociale des artisans ; la création des voies d’accès aux marchés publics favorables aux artisans ; la création des structures professionnelles d’artisans ; le contrôle administratif et technique.