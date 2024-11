Abéché : Les jeunes animateurs outillés pour un leadership plus efficace

Les jeunes animateurs de la jeunesse issus des provinces du Mandoul, du Guera, du Bahar El Gazel, de l’Ennedi Ouest et du Ouaddaï ont achevé ce vendredi une formation intensive de quatre jours organisée par le ministère de la Jeunesse, des Sports, du Leadership et de l’Entrepreneuriat. Cette session, inscrite dans le cadre du projet SWEDD, avait pour objectif de renforcer leurs capacités en matière de leadership féminin, de suivi-évaluation et d’entrepreneuriat.





Les participants ont bénéficié d’une formation théorique et pratique sur ces thématiques clés pour l’autonomisation des jeunes, notamment des jeunes filles. Les formateurs ont insisté sur l’importance du leadership féminin dans le développement de la communauté et sur les outils nécessaires pour mettre en place des projets d’entrepreneuriat réussis.







Pour Adoumadji Madingue, point focal suppléant du projet SWEDD, cette formation est un investissement pour l’avenir. « Nous espérons que les connaissances acquises lors de cette session permettront aux participants de mieux accompagner les jeunes de leurs communautés et de contribuer à leur épanouissement personnel et professionnel », a-t-il déclaré.





De son côté, le délégué provincial de la jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, s’est félicité de l’organisation de cette formation. Il a souligné l’importance de renforcer les capacités des acteurs de la jeunesse pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés.







À l’issue de cette formation, les participants ont formulé plusieurs recommandations :



Pérennisation des formations : Ils ont demandé au gouvernement de pérenniser ce type de formation afin de renforcer les capacités des cadres du ministère de la jeunesse.

Augmentation du nombre de bénéficiaires : Ils ont souhaité que le projet SWEDD s'étende à un plus grand nombre de jeunes filles afin de favoriser leur insertion socio-économique.

Renforcement des partenariats : Ils ont appelé les partenaires à continuer d'appuyer les initiatives du ministère en charge de la jeunesse.





Cette formation s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l’autonomisation des jeunes en Tchad. En dotant les animateurs de la jeunesse de nouvelles compétences, le projet SWEDD contribue à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis de leur temps.