Abéché : la prière de la Tabaski sous haute sécurité

Il est 6h 30 mn au terrain du lycée franco-arabe d'Abéché, réservé pour la prière de la fête de la Tabaski, ou Eid al-Kabir dans le monde musulman. La mise en place terminée, jeunes, adultes, femmes et hommes, ont pris d'assaut l'espace de la prière, jusqu'à la voix publique pendant, un laps de temps pour implorer Allah le Tout-Puissant, afin que la paix et la stabilité règnent sur l'ensemble du territoire national tchadien.



Les jeunes volontaires de la province du Ouaddaï se réunissent en une plateforme dénommée « sécurité Al Abrare », pour l'organisation de la place de la prière, mais aussi pour prêter main forte aux forces de sécurité, en vue garantir la sécurité des fidèles musulmans. Ils sont placés partout, avec des regards d'aigles, sinon comme des caméras de surveillance, afin qu’aucun vol, ni incident ne se reproduise pendant et après la prière. Pendant ce temps, arrive le cortège du gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Ahmad Dari Basine, accompagné de ses proches collaborateurs, civiles et militaires, ainsi que des responsables religieux.



Pour ce faire, l'imam de la grande mosquée Al Atikh du Ouaddaï, Mahamat Amine Ali Imam a, dans son homélie prophétique, indiqué que la date du 20 juillet correspond au 10ème mois hégirien du Doul Hodja 1442. De son avis, les musulmans se réfèrent au croissant lunaire qui indique le début du mois. Il faut noter que Eid al-Kabir est commémoré en souvenir de l'acte de foi et de soumission du patriarche Ibrahim qui avait sacrifié son fils, pour son créateur, mais il a reçu de Dieu, un bélier en remplacement de l'enfant. Pendant son discours, les questions sur la paix, le vivre ensemble, la stabilité, entre autres, ont été évoquées par l'imam de la grande mosquée Al Atikh.



A Abéché, à la fin de la prière, l'imam de la grande mosquée est allé accomplir l'acte en égorgeant le bélier, avant de souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans. Les chefs religieux, traditionnels ainsi que les différents responsables des services déconcentrés de l'État sont allés présenter leurs civilités, mais aussi, souhaité une bonne fête au premier magistrat de la province du Ouaddaï, le général Ahmad Dari Basine.