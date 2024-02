Abidjan : le ministre tchadien des Sports en concertation avec la FIFA sur le processus de normalisation du football

Le ministre de la Jeunesse et des Sports du Tchad, Bravo Ouaidou a eu une séance de travail le dimanche, 04 février 2024, avec les responsables de la Fédération Internationale de Football Association FIFA, et ceux de la Confédération Africaine de Football à Abidjan en Côte d’Ivoire.



Au centre des échanges, la question du parachèvement du processus de normalisation du football tchadien. Les différentes parties, après échanges, sont d’accord pour relancer le processus électoral dans les jours à venir.



A cet effet, un chronogramme détaillé sera élaboré. La rencontre s’était déroulée en présence de l’ambassadeur du Tchad en Côte d’Ivoire, Gonfouli Souariba, du directeur général des Sports et des Loisirs, Dr Adam Nétcho et du chargé des relations publiques, Kourada Abdelsalam.



La FIFA était représentée par son directeur Afrique, Gelson Fernandes et le consultant Me Dieudonné Happi. Quant à la CAF, elle était représentée par Pierre Alain Mounguengui, membre du comité exécutif, Felix Mayani, conseiller juridique et Jean Jacques Diène du secrétariat général.