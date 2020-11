Abou Dhabi inaugure un centre mondial pionnier en matière de recherche sur les technologies avancées

Abou Dhabi a inauguré le Technology Innovation Institute (TII), un centre mondial pionnier en matière de recherche en technologies de pointe, qui s’est engagé à renforcer le statut d'Abou Dhabi et des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l'innovation et des technologies avancées.



L’institut est le pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), qui a été récemment créé pour définir les priorités de recherche et de développement (R&D) à Abou Dhabi.



Il vise à fournir des découvertes scientifiques et des technologies de pointe qui ont un impact mondial. Il innove rapidement dans ses sept centres de recherche dédiés initiaux, qui disposent chacun des installations de recherche de classe mondiale.



Les sept premiers domaines d'intérêt sont : la recherche quantique, la robotique autonome, la cryptographie, les matériaux avancés, la sécurité numérique, l'énergie dirigée et les systèmes sécurisés.



Son Excellence Faisal Al Bannai, Secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées, a déclaré que l'institut permettrait à positionner Abou Dhabi et les Émirats arabes unis en tant que centre mondial pour la recherche sur les technologies avancées.



"Technology Innovation Institute est un centre de recherche pionnier qui développe des technologies révolutionnaires et transformatives ayant des cas d'utilisation pratiques et un impact mondial. L'institut nous permet de repousser les frontières de la connaissance plus loin que jamais au profit de la science, de la société, de l'économie et de l'environnement", a-t-il souligné.



Des équipes de scientifiques et de chercheurs internationaux du monde entier ont rejoint l'institut dans les deux mois suivant la première réunion du conseil d'administration en août 2020. Cette communauté intellectuelle contribuera à la construction d'un écosystème de recherche et développement (R&D) à Abou Dhabi et aux Émirats arabes unis.



TII stimulera également la recherche appliquée, le développement de la propriété intellectuelle et les partenariats universitaires et industriels. Il a déjà commencé à travailler sur plus de 25 projets de collaboration à long terme grâce à des partenariats avec plus de 20 universités de renommée mondiale.



Il est important de noter que l'institut aura la flexibilité de faire progresser rapidement la recherche, avec une feuille de route de recherche définie, un financement engagé à long terme et la capacité de prendre des décisions efficaces dans un environnement en évolution rapide.



TII est l'un des deux piliers d'ATRC, qui a été créé en mai 2020 pour élargir l'étendue et la profondeur d'un écosystème de R&D déjà florissant à Abou Dhabi. Rassemblant des leaders interdisciplinaires en matière de recherche et de technologie, ATRC cultive une communauté de recherche collaborative, accélère l'innovation et la découverte et favorise une culture de recherches.