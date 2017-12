INTERNATIONAL Abu Dhabi accueille le 4ème Forum pour la Promotion de la Paix dans les Sociétés Musulmanes

Alwihda Info | Par AETOS Wire - 26 Décembre 2017 modifié le 26 Décembre 2017 - 15:52



Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, 24 décembre 2017, (AETOSWire): Les UAE ont accueilli le 4ème Forum pour la Promotion de la Paix dans les Sociétés Musulmanes du 11 au 13 Décembre 2017, sous le patronage de SE Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. Sous le thème « Paix mondiale et L’Islamophobie : Barrer la Route à l’Extrémisme », l'événement révolutionnaire fondé par SE Cheikh Abdallah Bin Bayyah, Président du Forum, s'est tenu à l'Hôtel St. Regis, Corniche d'Abu Dhabi, assisté par des hauts fonctionnaires et un groupe d'élites, d'intellectuels et des représentants religieux de différentes confessions.



Le forum a discuté de quatre sujets clés, à savoir ; la Religion, l’Identité et la Paix Mondiale ; L'Islam et le Monde ; L'islam et le Monde : Moyens de Rapprochement et de Solidarité ; et l’Islamophobie : Causes et contextes.



La séance d'ouverture comprenait des discours liminaires de SE Cheikh Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, Ministre de la Tolérance; SE Dr. Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, Secrétaire Général de la Ligue Mondiale Musulmane; Dr. Ahmed Tawfiq, Ministre Marocain des Dotations et des Affaires Islamiques; SE Dr. Abbas Shoman, Député d'Al-Azhar Al-Sharif; Lukman Hakim Saifuddin, Ministre Indonésien des Affaires Islamiques; SE Dr. Sardar Mohammad Yusuf, Ministre des Affaires Religieuses du Pakistan; SE Adama Dieng, Conseiller Spécial des Nations Unies pour la Prévention du Génocide; et SE Dr. Mohammed Matar Al Kaabi, Secrétaire Général du Forum, Président de l'Autorité Générale pour les Affaires Islamiques et les Dotations.



Le point culminant de la séance d'ouverture a été l'accord de coopération conjoint entre l'ONU, représentée par le Sous-Secrétaire Général Adama Dieng, Conseiller Spécial des Nations Unies pour la Prévention du Génocide et le Forum pour la Promotion de la Paix dans les Sociétés Musulmanes, visant à organiser dix ateliers de recherche pour promouvoir l'éducation religieuse dans le monde islamique.



Les sessions de la première journée ont abordé le thème du « Climat International pour la Paix Mondiale », présidé par Mohammed Al Hammadi, Rédacteur en Chef du Journal Al-Ittihad, ainsi que le thème « Religion, Identité et Violence », dirigé par Dr. Abdulla Matouq Matouq, PDG de l’Organisation Caritative Islamique Internationale.



Les thèmes de la deuxième journée comprenaient « Une Vision Islamique pour la Paix dans le Monde», dirigé par SE Dr. Mohammed Mokhtar Juma, Ministre Egyptien des Awqaf; «L'Islam et le Monde: Moyens de Rapprochement et de Solidarité», par SE. Fayçal Bin Abdulrahman Bin Muaammar, Secrétaire Général (KAICIID) ; et « L’Islamophobie : Causes et Contextes », par Dr. Mohamed Senoussi, membre du Conseil d'Administration du Forum.



Un dîner de gala a été organisé le deuxième jour en l'honneur de l'organisation égyptienne la Maison de la Famille, lauréat du Prix de l'Imam Al Hassan bin Ali 2017, remis au Dr. Mahmoud Hamdi Zaqzouq, Secrétaire Général de l’organisation ; et Son Éminence Anba Ermia, Evêque Général et Chef du Centre Culturel Copte Orthodoxe, Secrétaire Général Adjoint.



Huit ateliers ont eu lieu le troisième jour et ont abordé plusieurs thèmes, tels que « l’Islamophobie d'aujourd'hui», «L’Islamophobie: d'un point de vue occidental» et « Le Djihad, de la lutte à l'effort d'interconnexion» ; pour en nommer que quelques-uns.



SE. Shaykh bin Bayyah et SE Dr. Al Kaabi ont assisté à la dernière session, au cours de laquelle le communiqué final a été annoncé.





