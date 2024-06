Accident mortel de deux candidats au BEF au Tchad : Un drame poignant et un appel à la mobilisation pour la sécurité routière

Au nom de l'ensemble de la communauté éducative, le ministère de l’Education nationale adresse ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées par ce drame inqualifiable. En ces moments de profonde douleur, nos pensées les accompagnent et nous tenons à leur exprimer notre soutien indéfectible.



« Nous présentons nos condoléances les plus attristées à leurs parents respectifs », a indiqué sur Facebook ce 30 juin, Maïdé Hamit Lony, Secrétaire d’État à l’Éducation nationale du Tchad.



La disparition brutale de ces jeunes candidats constitue une perte immense pour le monde éducatif tchadien. Ils étaient sur le seuil d'une nouvelle étape importante de leur vie, remplis d'espoirs et d'aspirations légitimes. Leur avenir s'est brisé subitement, laissant un vide immense auprès de leurs proches et de toute la communauté éducative.



Cet accident tragique nous interpelle tous sur la nécessité impérieuse de renforcer les mesures de sécurité routière au Tchad. De tels drames ne sauraient être tolérés et nous devons agir collectivement pour préserver la vie de nos jeunes et de tous les usagers de la route.