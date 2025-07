TCHAD Tchad : Bilan de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et supplémentation en Vitamine A et Albendazole

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 4 Juillet 2025



Le Dr Abdelmadjid Abderahim, Ministre de la Santé publique, a présidé ce vendredi une réunion de restitution de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A et à l'administration d'Albendazole. Cette campagne s'est déroulée sur l'ensemble du territoire tchadien du 20 au 22 juin 2025.







La rencontre a réuni d'importantes personnalités, dont le Secrétaire Général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou, le Vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI), Cheikh Abdadayim Abdallah Ousmane, un chef traditionnel, la représentante résidente de l'OMS au Tchad, Dr Blanche Anya, le représentant de l'UNICEF, des cadres techniques du ministère et des délégués sanitaires provinciaux en visioconférence.

Dans son allocution d'ouverture, la Dr Mbaïlamen Demian Antoinette, Directrice chargée de la vaccination, de la lutte contre la maladie et de la surveillance épidémiologique, a félicité les Médecins-Chefs de District (MCD) pour leur engagement. Elle a rappelé les objectifs de la campagne : Interrompre la circulation du poliovirus variant de type 2 par une immunisation de masse de qualité.

Réduire la morbi-mortalité due à la carence en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois.

Lutter contre l'anémie et les maladies parasitaires chez les enfants de 9 à 59 mois grâce à l'Albendazole. Elle a également détaillé les activités de préparation, incluant la mobilisation communautaire via spots radio, SMS, réseaux sociaux, crieurs publics, U-Reporters, et des réunions avec les leaders religieux et traditionnels. Les statistiques des enfants ciblés et vaccinés, par province et camps de réfugiés, ont été présentées.

La représentante de l'OMS, Dr Blanche Anya, a salué les efforts tchadiens en matière de vaccination, soulignant la qualité de la formation des superviseurs et la micro-planification provinciale. Le Vice-président du CSAI et le chef traditionnel ont insisté sur le rôle crucial des leaders communautaires dans la sensibilisation.





Dabsou Guidaoussou, Secrétaire Général du ministère, a évoqué les défis liés à la qualité des supervisions et du travail des vaccinateurs, appelant à un renforcement des capacités et au retour à des méthodes éprouvées.





Le Ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié l'ensemble des acteurs et partenaires, insistant sur l'importance des ressources et exhortant les délégués provinciaux à redoubler d'efforts, notamment pour la gestion des Manifestations post-administration des vaccins (MAPI) et la production de rapports d'évaluation détaillés.





Enfin, le Ministre a alerté sur la résurgence du choléra à l'Est du pays, près de la frontière soudanaise. Il a lancé un appel à la vigilance, à la sensibilisation et a sollicité l'implication des médias pour renforcer les messages de prévention. Il a conclu en invitant les responsables provinciaux à une auto-évaluation rigoureuse pour améliorer globalement le système de santé tchadien.





