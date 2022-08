Accord de Doha : "ce document ne prend pas en compte nos préoccupations principales" (Abakar Tollimi)

"Nous avons refusé de signer ce document parce qu'il ne prend pas en compte nos préoccupations principales, notamment la mise en place du Comité national chargé du dialogue national inclusif qui est paritaire", affirme Abakar Tollimi, président du Conseil national de la résistance pour la démocratie (CNRD) à Alwihda Info.



"Nous avons demandé la révision de la charte régissant la transition avec précision, définissant le rôle des organes de la transition. Nous avons remarqué que cet accord ne va pas nous conduire à un dialogue consensuel, inclusif et souverain", ajoute Abakar Tollimi.



Le CNRD reste "disposé à tout dialogue ultérieur à tout lieu et à tout moment".



Le CNRD est signataire d'une déclaration commune à 18 mouvements qui n'ont pas signé l'accord. Ils ont annoncé la mise sur pied d'un Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR).



Le chef de la transition Mahamat Idriss Deby a réitéré cet après-midi sa main tendue aux groupes non signataires.