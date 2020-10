Accord de paix au Soudan : le Tchad sollicité pour le suivi et la mise en œuvre des engagements

Le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, de son côté, s'est engagé à suivre de manière active la mise en œuvre de l’accord signé entre les frères soudanais pour une paix durable dans la sous-région. Il a rassuré les parties signataires de l'accord, de sa disponibilité à œuvrer pour la pacification du Soudan en général et la région du Darfour en particulier. « La paix que nous désirons pour le Tchad, nous la souhaitons également pour le Soudan et tous les pays voisins de la sous-région », a déclaré le Maréchal du Tchad à l’émissaire du président sud-soudanais Salva Kiir.



L’Ambassadeur du Tchad au Soudan et au Sud Soudan, Abdelkérim Koïboro, qui a participé de bout en bout au nom du gouvernement tchadien aux pourparlers qui ont abouti à la signature de l'accord, se réjouit de l'aboutissement de ces échanges pour une paix durable au Soudan et dans la sous-région.



En accompagnant la délégation sud-soudanaise à N’Djamena pour la phase finale et le suivi de l'accord par le Maréchal du Tchad, le diplomate tchadien estime que le rôle joué par son pays en faveur de la paix dans ce pays voisin et frère est considérable et bénéfique.



« Le Tchad partage environ 1450 km de frontière ouverte avec le Soudan. La pacification du Darfour permettra de stabiliser la région et va accroître les échanges économiques, sociaux et culturels entre les deux pays frères. C’est pourquoi, le gouvernement tchadien et le Maréchal du Tchad font de la paix au Soudan et dans les autres pays voisins une priorité absolue. Nous allons continuer à accompagner le peuple soudanais dans sa volonté de reconstruction du pays », a-t-il indiqué à la presse.



Pour rappel, le Tchad est impliqué activement, depuis le début de la révolution populaire au Soudan, pour la sécurité et la stabilité politique dans ce pays voisin. Le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno a accueilli à plusieurs reprises les différentes parties impliquées dans le processus de paix au Soudan à N’Djamena pour faciliter une transition pacifique et démocratique en faveur des peuples frères.