Accord historique entre le Niger et le Tchad pour une coopération énergétique renforcée

Ce deuxième accord du genre entre les deux nations vise à intensifier la coopération dans le secteur des hydrocarbures. Il s'articule autour de plusieurs axes stratégiques, notamment l'optimisation des échanges commerciaux de produits pétroliers. L'accord facilite l'exportation de pétrole brut tchadien vers les raffineries nigériennes et l'importation de produits pétroliers raffinés du Niger vers le Tchad.



Les deux pays s'engagent à collaborer dans la réalisation de projets d'infrastructures pétrolières d'intérêt commun, tels que la construction de pipelines et de dépôts pétroliers.



Le Niger et le Tchad s'engagent à partager leurs expertises et à coopérer dans le développement de leurs ressources pétrolières respectives.



La signature de cet accord constitue un symbole fort de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Il permettra aux deux pays de mieux valoriser leurs ressources pétrolières et de stimuler leur croissance économique.





La signature de cet accord ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour la coopération énergétique entre le Niger et le Tchad. Les deux pays sont déterminés à poursuivre leurs efforts en vue de renforcer leur collaboration dans ce domaine crucial pour leur développement économique et social.