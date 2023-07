AFRIQUE Action climatique : la BAD et des banques rendent public des principes d’évaluation de l’alignement sur l’Accord de Paris

Les banques multilatérales de développement collaborent pour aider à accélérer la transition réussie vers un avenir à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques en soutenant des voies de développement à long terme appropriées, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.

La Banque africaine de développement et d’autres banques multilatérales de développement ont publié un ensemble de principes sur l’alignement du financement climatique aux objectifs de l’Accord de Paris.



Outre la Banque africaine de développement, les banques multilatérales de développement concernées sont : la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement, le Groupe de la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, la Nouvelle banque de développement et le Groupe de la Banque mondiale.



Les méthodologies de l’alignement de Paris résultent des efforts d’harmonisation et fournissent des orientations sur la manière dont les projets doivent être structurés pour se conformer aux Accords de Paris sur le climat. À la suite de la signature de l’Accord de Paris, les banques multilatérales de développement se sont engagées à aligner leurs flux financiers sur les objectifs dudit accord.



Les méthodologies tiennent compte du concept de responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives tel qu’énoncé dans l’Accord de Paris. Pour les pays africains, ces éléments seront déterminés par le biais de leurs Contributions déterminées au niveau national (CDN). En outre, comme le prévoit l’Accord de Paris, les pays développés sont tenus de fournir des ressources financières pour soutenir les efforts des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation. Le Groupe de la Banque africaine de développement, conformément à son engagement en faveur des objectifs de l’Accord de Paris, est déterminé à renforcer les efforts de mobilisation des ressources pour atteindre ces objectifs.



« Nous sommes très heureux de voir la publication de ces principes de haut niveau, qui marquent une étape clé dans les travaux des banques multilatérales de développement visant à aligner tous les flux financiers sur les objectifs de l’Accord de Paris, a déclaré Anthony Nyong, directeur du changement climatique et de la croissance verte du Groupe de la Banque africaine de développement. Alors que les banques multilatérales de développement s’efforcent d’appliquer ces principes à tous les niveaux, nous restons déterminés à renforcer la capacité des pays africains à mettre en œuvre leurs Contributions déterminées nationales. »



Afin d’assurer une approche cohérente de la mise en œuvre des engagements de l’alignement de Paris, les banques multilatérales de développement ont élaboré en 2019 une approche pour aligner les activités sur les objectifs de Paris, fondée sur six piliers : l’alignement sur les objectifs d’atténuation ; l’adaptation et les opérations résilientes aux changements climatiques ; l’accélération de la contribution à la transition grâce au financement climatique ; l’engagement et le soutien à l’élaboration des politiques ; l’établissement de rapports ; et l’alignement des activités internes.



Ces principes ont guidé la Banque africaine de développement dans la mise en œuvre détaillée de son engagement en faveur de l’alignement de Paris, qui vise à garantir que, d’ici à la fin de 2023, tous les investissements soient examinés en vue de l’alignement de Paris.





