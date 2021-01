Affaire Abbas Tolli : Makaïla Nguebla acquitté par la justice française

La 17ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile du 31 janvier 2018 ainsi que le réquisitoire du 12 septembre 2018.



Cette affaire remonte à décembre 2017, à la suite d’une publication d’un article sur le site Makaila.fr dans lequel le nom de l’actuel gouverneur de la BEAC est mentionné. Il s’agissait des nominations à des postes de responsabilité dans les établissements financiers dont l’État tchadien est actionnaire majoritaire.



« Makaila.fr a inscrit son engagement pour un journalisme citoyen en faveur de la justice sociale, de la bonne gouvernance, du respect des droits humains et des libertés, de la construction d’un Etat de droit et de la démocratie au Tchad. Il poursuivra son combat d’informer l’opinion publique tchadienne et la communauté internationale sur ce qui ne va pas au Tchad afin que les choses changent », a indiqué vendredi dernier Makaïla Nguebla dans un communiqué.



Makaila.fr soutient que la libre expression de la diversité est gage de la stabilité, de la paix civile et de cohésion nationale. Bien plus, « toute tentative d’obstruction à cette liberté d’expression, va effondrer l’espoir des peuples opprimés ».