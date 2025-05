Afghanistan : Les Talibans interdisent le jeu d'echecs au nom de la prévention du pari

Les autorités talibanes justifient cette interdiction en affirmant que le jeu d'échecs pourrait potentiellement encourager les paris, une pratique rigoureusement interdite par leur interprétation de la loi islamique.





Implications Culturelles et Sociales





Cette décision soulève de vives préoccupations quant à la liberté culturelle et aux possibilités de loisirs en Afghanistan, un pays où le jeu d'échecs jouit d'une longue et riche tradition. L'interdiction prive de nombreux Afghans d'une activité intellectuelle et récréative populaire.





Cette mesure restrictive s'ajoute à une série d'autres décisions similaires prises par le régime taliban depuis leur retour au pouvoir, affectant divers aspects de la vie quotidienne des citoyens afghans.