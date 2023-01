Afghanistan : l'OCI "déçue" de l'interdiction faite aux filles de passer les examens d'entrée à l'université

Le secrétariat général de l'Organisation de Coopération islamique (OCI) a exprimé sa déception, face à la décision annoncée le samedi 28 janvier 2023 par l'administration de facto en Afghanistan, interdisant aux étudiantes de passer les examens d'entrée à l'université cette année dans toutes les universités publiques et privées du pays.



Ce dernier décret renforce encore les restrictions radicales proclamées par les autorités de facto de Kaboul, concernant l'accès des filles et des femmes à l'éducation et à la fonction publique.



Cette interdiction intervient peu de temps après que le Comité exécutif de l'OCI a convoqué, le 11 janvier 2023, une réunion extraordinaire sur les « Développements récents et la situation humanitaire en Afghanistan ».



Le communiqué final de la réunion a appelé avec véhémence les autorités afghanes de facto à « ... s'efforcer de rouvrir les écoles et les universités pour les filles et leur permettre de s'inscrire à tous les niveaux d'enseignement et dans toutes les spécialisations requises par le peuple afghan ». Le secrétariat général de l'OCI réitère avec force l'appel du Comité exécutif.



Il exhorte les autorités de facto à reconsidérer cette dernière décision et les précédents édits similaires, afin d'éviter l'exclusion académique des filles et des femmes et ses ramifications sociales et économiques de grande envergure.