Africa Investment Forum 2023 : l'Afrique de l'Ouest veut accélérer la construction d'une autoroute

Par APO - 3 Octobre 2023



Le projet d’autoroute Abidjan-Lagos prévoit la construction d’une voie autoroutière de 1 081 kilomètres pour relier cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigéria).



Les chefs d’État de la communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont décidé de mettre un pied d’accélérateur pour la construction de l’autoroute Abidjan-Lagos.



A cet effet, la Banque africaine de développement (BAD) joue un rôle pionnier dans la mobilisation des financements pour la réalisation de ce projet. La BAD a déjà apporté 25 millions de dollars pour financer la préparation du projet.



En outre, avec ses partenaires, elle a mobilisé 15,6 milliards de dollars d’intérêts de financement lors des board-rooms de l’Africa Investment Forum (AIF), organisées en mars 2022



Réunis le 9 juillet 2023, en marge d’un sommet de la CEDEAO à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, les dirigeants du Bénin (Patrice Talon), de la Côte d’Ivoire (Alassane Ouattara), du Ghana (Nana Akufo-Addo), du Nigéria (Bola Tinubu) et du Togo (Faure Essozimna Gnassingbé), des pays que l’autoroute va traverser, ont engagé la Commission de la CEDEAO « à accélérer la réalisation de l’étude de conception détaillée, de la stratégie financière et de mise en œuvre, ainsi que la constitution des dossiers d’appels d’offres pour le lancement de la phase de construction » de l’autoroute.



Ils ont, en outre, instruit la Commission de la CEDEAO « à collaborer avec la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et la Banque africaine de développement, ainsi que d’autres partenaires au développement et le secteur privé, pour engager des efforts soutenus de mobilisation de ressources pour le financement des investissements en vue de la construction de l’autoroute ».



Pour montrer leur ferme empressement à réaliser ce projet, les dirigeants ont décidé d’établir le siège de l’Autorité de gestion du Comité Lagos-Abidjan (ALCoMA) en Côte d’Ivoire. Formée de représentants de la CEDEAO et des pays bénéficiaires du projet, l’ALCoMA est un maillon essentiel qui est chargée de la gestion du projet.



Conformément à ces instructions, une première table ronde des institutions financières de développement a été organisée en collaboration avec la Commission de la CEDEAO, le 26 septembre 2023, au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan.



L’objectif principal de cette table ronde était de fournir aux principales institutions financières de développement régionales et internationales les dernières informations sur cet important projet régional.



Cette réunion a servi également de plateforme de sensibilisation et de « test de marché souple » du projet pour confirmer l’intérêt des investisseurs exprimés lors des Boardrooms de l’AIF 2022 et tenir compte de leurs recommandations et exigences.



Cela se fait pendant que des efforts sont en cours pour finaliser les études techniques du projet à la fin de ce mois d’octobre 2023. Il faut rappeler que l’axe Abidjan-Lagos concentre près de 75 % des activités commerciales de l’Afrique de l’Ouest.



Le secteur des transports représente 5 à 8 % du produit intérieur brut de la région et joue un rôle essentiel dans le développement économique et la création d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes.





