Africains maltraités en Chine : préoccupé, le Tchad exprime sa désapprobation

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zène, a reçu vendredi à N'Djamena l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin. Il a exprimé de vive voix la position du Tchad face aux récentes violences à l'égard d'africains en Chine, et a souhaité que ces incidents ne se répètent plus.



Le chef de la diplomatie tchadienne a exprimé "la désapprobation et les vives préoccupations du Gouvernement suite aux violences dont les africains en général, et les Tchadiens en particulier, ont fait l'objet à Guangzhou en Chine."



L'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin, a indiqué que ce genre de choses n'arrivera plus.



"La politique de la Chine, c'est une politique d'amitié et de coopération avec l'Afrique. (...) La Chine a déjà pris des mesures pour prendre soin des préoccupations exprimées (...) Nous allons vérifier dans quelle mesure on peut améliorer la méthode de travail", a assuré l'ambassadeur de Chine au Tchad.