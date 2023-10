AFRIQUE Afrique-Chine : Le manque d’infrastructures, un frein pour la croissance économique en Afrique, dixit Denis Sassou N’Guesso

Alwihda Info | Par Jonas Mvouanzi - 19 Octobre 2023



Le président Denis Sassou N’Guesso a déclaré ce mercredi à Pékin en Chine, que le « déficit en infrastructure dont souffre l’Afrique subsaharienne était un véritable frein » à sa croissance économique et un « handicap » pour sa productivité. Le président congolais s'exprimait à l’ouverture du 3ème forum de la « Ceinture et la Route » pour la coopération internationale, organisé par le gouvernement chinois.

Dans son allocution, le président de la République a mis l’accent sur la relation entre les infrastructures et le développement du continent africain. « S’agissant de l’Afrique subsaharienne, le déficit en infrastructures freine d’au moins 2% par an, la croissance économique de la région et réduit la productivité de 40% », a déclaré le président Sassou N’Guesso qui prend part au 3ème forum de l’initiative la « Ceinture et la Route ».



Des projets essentiels pour le développement de l’Afrique



Pour relever le défi des infrastructures, a déclaré le chef de l’Etat congolais, « les chefs d’Etat et de gouvernement africains ont adopté, en janvier 2012, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, en vigueur jusqu’en 2040 ».



Dans ce cadre, il a cité, pour exemple, le corridor de développement nord-sud qui relie les villes de N’Djamena-Bangui-Brazzaville-Kinshasa, avec un pont route-rail sur le fleuve Congo, point de jonction avec la route transafricaine Est-Ouest reliant Mombassa-Nairobi-Kampala-Kisangani-Brazzaville-Pointe-Noire. Ce corridor relie ainsi l’océan Indien à l’océan Atlantique. « Tous nos projets sont essentiels pour le développement de notre continent », a indiqué le président congolais.



Denis Sassou N’Guesso a aussi témoigné l’intérêt particulier que son pays accorde à l’initiative de « la Ceinture et la route » ; une initiative tournée vers les investissements et le développement des infrastructures, véritables ponts entre les peuples, a-t-il souligné.



Tout en saluant les initiatives chinoises qui épousent l’agenda de l’union africaine dans les domaines, entre autres, de la sécurité et du développement mondial, Denis Sassou N’Guesso a réitéré son invitation aux dirigeants du monde et autres décideurs présents au forum de Pékin, à participer au sommet des trois bassins forestiers tropicaux qui se tient du 26 au 28 octobre à Brazzaville.



Initiative chinoise pour un développement partagé



Le 3ème forum de l’initiative « La ceinture et la Route » marque la célébration des 10 ans de cette politique du gouvernement chinois. Il est placé cette année sous le thème : « Une coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture et de la Route : ensemble pour le développement et la prospérité communs ».



Dans son discours d’ouverture du forum, le président chinois, Xi Jinping a expliqué que l’Initiative « la Ceinture et la Route » a, certes, été lancée par la Chine, mais ses fruits et ses opportunités sont à partager par le monde entier. « Nous devons garder à l’esprit les attentes de nos peuples, assumer les responsabilités que l’Histoire nous incombe, suivre le courant de notre temps et aller de l’avant vaillamment sur la base des accomplissements réalisés », a fait savoir le dirigeant chinois lors de son discours.



Le président chinois a ajouté qu’il revient aux dirigeants du monde « de travailler pour approfondir la coopération internationale dans le cadre de cette initiative, en promouvant un nouveau développement de meilleure qualité et de plus haut niveau, contribuer à la réalisation de la modernisation dans tous les pays, bâtir un monde d’ouverture, d’inclusion, d’interconnexion et de développement commun et construire ensemble une communauté d’avenir partagé pour l’humanité ».



Des projets phares qui couvrent le monde entier



Au cours des dix dernières années, l'initiative « La Ceinture et la Route » a attiré la participation de plus des trois quarts des pays du monde. Grâce à elle, plus de 3 000 projets de coopération ont été lancés et l’ampleur des investissements est en augmentation de près de 1 000 milliards de dollars. Cette initiative a créé environ 420 000 emplois pour les pays riverains.



Quelques projets phares, tels que le train Chine-Europe, le chemin de fer Chine-Laos, la centrale électrique sri-lankaise de Putram, la mise en service du chemin de fer Mombasa-Nairobi au Kenya et l'aide à des jeunes de plus de 20 pays à acquérir des compétences professionnelles, ont été réalisés ces dernières années grâce à cette initiative.



L’initiative « la Ceinture et la Route » constitue l'une des politiques du président Xi Jinping initiées. Elle a été lancée en 2013 lors de ses visites au Kazakhstan et en Indonésie pour accompagner la construction des infrastructures dans plusieurs pays du monde.





