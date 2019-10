Afrique : Déby sollicite le soutien militaire et diplomatique de la Russie

Le président tchadien Idriss Déby s'est à nouveau insurgé mercredi contre l’intervention militaire de 2011 en Libye qui a engendré la déstabilisation de la sous-région et du Sahel, lors du sommet Afrique-Russie qui a eu lieu à Sotchi. Il a appelé la Russie à soutenir militairement, politiquement et diplomatiquement le continent.



"La déstabilisation du Sahel par le terrorisme est étroitement liée au chaos installé en Libye à la suite de l’intervention militaire de 2011. L’Afrique qui subit aujourd’hui, de plein fouet, les contrecoups de ce chaos, est pressée pour trouver une sortie de crise, même si elle continue d’être injustement marginalisée dans la gestion de cette crise", a dénoncé le dirigeant tchadien.



Déby a affirmé que "la paix et la sécurité sont essentielles pour le développement d’un pays ou d’une région", alors que "depuis bientôt 10 ans, le Sahel fait face à une grave menace terroriste à cause de la crise libyenne."



Il a rappelé que les États affectés par la menace terroriste, qu’il s’agisse du bassin du Lac Tchad ou de ceux du G5 Sahel, consacrent entre 18 à 32% de leur budget à l’effort sécuritaire.



"Dans ce combat du Sahel contre le terrorisme, le soutien de la Fédération de Russie est vital pour renforcer la stabilité régionale. L’appui en formation et équipements militaires, le partage des renseignements et d’expérience avec les forces africaines engagées sur ce front, seront d’une grande utilité", a-t-il indiqué.



Un soutien diplomatique



Le chef de l'Etat tchadien continue à plaider pour une réforme de l'ONU face à ce qu'il a qualifié "d'injustice" envers l'Afrique, lors de la dernière assemblée générale de l'organisation.



Selon lui, "le soutien politique et diplomatique de la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, est fondamental pour l’aboutissement des efforts de l’Afrique visant à obtenir voix au chapitre au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU, dans le cadre de sa réforme."