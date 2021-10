Afrique : Dr Rashid Mbaziira nommé Secrétaire exécutif de l'AMCOW

Boursier Rhodes, le Dr Mbaziira est titulaire d’un doctorat décerné par l'Université d'Oxford, St Catherine's College, en 2007. Ses recherches portaient sur les sciences, les politiques et la gestion de l'eau. Il est titulaire d'une licence en ingénierie agricole de l'Université de Makerere, à Kampala, et d'un Certificat de Niveau 1 de l'Association of Chartered Certified Accountants. Il apporte à ce poste deux décennies d'expérience, dont 15 ans de leadership en matière d'élaboration de politiques dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.



Cela implique la formulation et l'opérationnalisation d'initiatives stratégiques continentales pour mettre en œuvre la déclaration de Sharm-el-Sheikh sur l'accélération de la réalisation des objectifs en matière d'eau et d'assainissement en Afrique. Ses connaissances techniques et sa disposition pratique à relever les défis liés à la gestion de l'eau, à l'assainissement ainsi qu’à la mise en œuvre de services d'hygiène ont fait de lui un professionnel très convoité. En témoignent ses solides antécédents en matière de coordination d'interventions multipartites visant à renforcer la fonction de gestion de l'eau en Afrique, tant au niveau régional que sous-régional. L'un des faits marquants est la formulation du Programme d'action prioritaire pour la gestion des ressources en eau en Afrique 2016 - 2025, qui a inspiré la stratégie de l'AMCOW 2018 -2030.

Il a également fourni une assistance technique pour préparer le cadre de gouvernance et la stratégie de gestion de l'AMCOW. « Je suis très honoré de la confiance que le Conseil des Ministres a placée en moi pour servir la communauté de l'eau en Afrique », a déclaré le Dr Mbaziira au sujet de sa nomination.



C’est l'honorable Carl Hermann Gustav Schlettwein, ministre de l’Agriculture, de l'Eau et de la Réforme foncière de la République de Namibie et président du Conseil des Ministres de l'AMCOW, qui a annoncé la nomination du Dr Mbaziira à l'issue d'une session extraordinaire du Comité Exécutif de l'AMCOW. « Je n'ai aucun doute que l'expertise du Dr Mbaziira sera mise à profit pour rehausser le statut de l'AMCOW en tant que facilitateur fiable de l'action visant à atteindre les objectifs en matière d'eau et d'assainissement en Afrique », a déclaré M. Schlettwein. Il a invité le nouveau Secrétaire Exécutif à présenter la pertinence de l'AMCOW aux États Membres, à l'Union Africaine et aux partenaires de l'AMCOW par le biais d’un leadership fort.