Afrique-France : 22 lauréats tchadiens sélectionnés au Concours Challenge des 1000

Les organisateurs du sommet Afrique-France, Digital Africa et le jury du Challenge des 1000 entrepreneurs ont dévoilé vendredi la liste des 1000 lauréats, parmi lesquels figure 22 tchadiens.



Annoncé lors de la conférence de presse de présentation du Sommet Afrique-France 2020 en septembre 2019, le Challenge des 1000 est une initiative conjointe de Digital Africa et du Sommet.



Il était prévu que l’État invite à Bordeaux 1000 Entrepreneurs Africains à venir présenter leurs solutions à la Cité des Solutions, un salon dédié aux projets et aux solutions pour la ville et les territoires durables qui se tiendra lors de la 28ème édition du Sommet Afrique-France les 4, 5 et 6 juin 2020.



L'évènement n'a toutefois pas pu se tenir suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.



Les lauréats tchadiens retenus sont :



- Mme ABDERAMAN Madina Gombo KariDari - KariDari

- Mme ANNOUR AMAL HAMID Radja - Entreprise Karima

- M ASSANI Salim Azim - WenakLabs

- M DJIMNADE Parfait - Entreprise des Travaux Agricoles (ENTRAG)

- M DOUKMAISSOU Moulsou - Compagnie Africaine des Nouvelles Technologies de Construction/ Sarl

- Mme FATIME SOUCKAR Djibrine Terab - SARL

- Mme HASSANE AWADA Falmata - Sahitna

- M IDRISS Abakar Mahamat - IDRISS COMPLEX TECHNOLOGY (I.C.T )

- M KOUMATO Andréas - Mossosouk.com SARL

- M LOTEL Charles - Assal-safi

- M MADET Christian Akot - TALIM

- M MADJASRAN MODJI Aser - Biokadji

- Mme MAIWANG Viviane - Elviruralpharma

- Mme NADIA ADAM - CHAMSS-METAL

- M NADIBIGUE PINAH PADJA - AFRICAKHBAR

- M NDOUBAHIDI BOSCO - A2i

- Mme NOUDJILEM Hortence - Hortencia Production et Service (HOPRODUS)

- M OUMAROU Malloum Moussa - Ets Tacha Malloum Moussa

- Mme REOULAR Edith - Bessey Production

- M SAÏBA TAMBA - Sahel-food

- Mme YOKOGUEM HONORINE Deounon - Petite et moyenne Entreprise

- M YOUSSOUF Ali Mbodou - Kouran Jabi



Les lauréats bénéficieront toutefois d’un programme d’accompagnement dédié, leur permettant d’avoir accès à des financements, de la formation, des mises en réseaux ainsi que de la visibilité pour leurs projets.



Ils accéderont par exemple dès à présent et automatiquement au Digital Africa Campus qui lance une "Resilient Summer School" dès le mois de juillet 2020. Au programme : des cycles de Masterclass gratuites axées dans un premier temps sur la résilience entrepreneuriale en temps de crise ; des sessions hebdomadaires de partage d’expérience (meet-ups) par secteur d’activité.



Les 1000 entrepreneurs, à parité homme-femme, proviennent de 53 pays africains, et sont actifs dans divers domaines. Ils ont en majorité entre 24 et 30 ans et ont lancé leur activité il y a moins de 3 ans.