ANALYSE Afrique : Il est temps pour la Namibie de rejoindre l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)

Alwihda Info | Par AEC - 3 Juin 2024



La Namibie a déjà mis en place plusieurs mesures de responsabilité financière : une structure de gouvernance existante très transparente, des lois anti-corruption efficaces et l'obligation de publier tous les paiements effectués au profit de l'État.

Par NJ Ayuk, Président exécutif, Chambre africaine de l'énergie La Namibie possède quatre bassins terrestres et quatre bassins offshore dont on estime qu'ils contiennent 11 milliards de barils de pétrole (boe) et 2,2 trillions de pieds cubes (tcf) de gaz naturel. Plusieurs découvertes récentes de pétrole ont fait du pays une cible attrayante pour les compagnies pétrolières.



Le gouvernement namibien s'est engagé à soutenir le développement des gisements afin d'atteindre la production d'ici 2026. Si les découvertes sont commercialement viables, elles pourraient plus que doubler le PIB du pays d'ici 2040.



Dans cet environnement mûr, il est important de noter que la Namibie a déjà mis en place plusieurs mesures de responsabilité financière : une structure de gouvernance existante très transparente, des lois anti-corruption efficaces et l'obligation de publier tous les paiements effectués au profit de l'État. L'adhésion à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) pourrait mettre en place la dernière pièce des efforts de transparence de la Namibie et faire de l'industrie pétrolière et gazière du pays un modèle d'ouverture.



Les principes de l'ITIE



L'ITIE considère que les ressources naturelles d'un pays appartiennent à ses citoyens et doivent leur profiter en soutenant la croissance économique, le développement et la réduction de la pauvreté. À cette fin, l'organisation promeut depuis 2003 une gestion ouverte et responsable des ressources pétrolières, gazières et minérales. Selon l'ITIE, la transparence financière peut améliorer l'environnement des investissements, ce qui ouvre de nouvelles perspectives aux citoyens et aux gouvernements.



Plus de 50 pays sont membres de l'ITIE et se sont engagés à « divulguer des informations tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie extractive, depuis l'attribution des droits d'extraction jusqu'à la manière dont les revenus transitent par le gouvernement et dont ils profitent au public ».



L'organisation estime que la paix et la prospérité, plutôt que les conflits et les divisions, sont favorisées lorsqu'il existe un mur de meilleure gouvernance autour des industries extractives.



L'importance de la Namibie



Il ne fait aucun doute que la Namibie connaît un boom pétrolier et gazier. Plusieurs contrats sont en cours et d'autres explorations se profilent à l'horizon.



Par exemple, la découverte de Mopane par Galp Energia dans la concession d'exploration pétrolière (PEL)-83 dans le bassin d'Orange au large de la côte namibienne pourrait s'avérer être l'une des plus grandes découvertes offshore de la planète.



La société a terminé le forage de deux puits d'exploration cette année, qui ont tous deux révélé d'importantes colonnes de pétrole léger et des pressions élevées. Galp estime les hydrocarbures contenus dans Mopane à 10 milliards de barils de pétrole (Bboe) ou plus, sans tenir compte de toute exploration future du complexe.



À proximité, NAMCOR, la National Petroleum Corporation of Namibia, et Custos Energy - une société namibienne indépendante d'exploration pétrolière et gazière - contrôlent chacune une participation directe de 10 % dans le bassin Walvis du PEL-82, où le géant pétrolier américain Chevron détient une participation directe de 80 %. Le forage exploratoire devrait commencer au quatrième trimestre de cette année.



Fait encourageant, Custos a signé un accord de coopération avec le Walvis Bay Poverty Reduction Trust (WBPRT), qui se consacre à la réduction de la pauvreté au sein de la communauté par le biais d'un financement de la responsabilité sociale des entreprises.



Par ailleurs, la société angolaise Azule Energy acquiert une participation de 42,5 % dans un projet d'exploration mené par NAMCOR, la société d'exploration sud-africaine Rhino Resources et la société locale Korres Investments dans le bloc 2914A du bassin d'Orange.



Avec cette opération, Azule, une coentreprise bp-Eni, investit pour la première fois au-delà de l'Angola.



Pour ces projets et ceux à venir en Namibie, l'adhésion à l'ITIE peut fournir des garanties précieuses contre la corruption entourant les revenus des industries extractives qui a été observée dans d'autres pays, y compris sur notre propre continent.



Malgré les problèmes, la valeur de l'ITIE ne se dément pas



L'ITIE est une organisation solide dont les membres ont constaté une baisse significative de la corruption après avoir mis en place ses normes. Elle a donné aux citoyens le pouvoir de demander des comptes à leurs gouvernements sur la manière dont ils utilisent les ressources naturelles.



Mais il y a une chose qui me fait réfléchir : Le maintien de la représentation de Glencore Plc au sein du conseil d'administration de l'ITIE est un point sensible. En 2022, Glencore a plaidé coupable à sept chefs d'accusation de corruption après que des enquêtes menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil ont révélé que l'entreprise avait versé des pots-de-vin pour garantir l'accès au pétrole dans six pays africains. Glencore a payé 1,5 milliard de dollars d'amendes aux gouvernements américain et britannique. Je suis fier que la Chambre africaine de l'énergie ait mené la campagne contre Glencore et son comportement scandaleux.



Au lieu de siéger au conseil d'administration, les dirigeants de cette multinationale du secteur des matières premières et de l'exploitation minière devraient être tenus personnellement responsables de la corruption généralisée et durable dont ils ont fait preuve, comme l'ont été ceux d'Enron au début des années 2000. Imaginez qu'il s'agisse d'une entreprise namibienne ou africaine. Ils auraient été enterrés.



Je suis d'accord avec Eric Ini, qui a clairement indiqué dans le Minnesota Reformer de l'année dernière que les gouvernements ne devaient pas continuer à faire des affaires avec Glencore.



Glencore n'est pas la seule. Le scandale de corruption de Gunvor au Congo impliquait des allégations de pots-de-vin et de corruption dans le secteur pétrolier du pays. Gunvor, l'un des plus grands négociants en pétrole au monde, a été accusé d'avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires congolais pour obtenir des contrats pétroliers favorables. Gunvor a nié les allégations mais a accepté de payer une amende de près de 95 millions de dollars pour régler l'affaire.



Equinor, une compagnie pétrolière internationale ayant son siège en Norvège et détenue majoritairement par le gouvernement norvégien, a accepté, après des enquêtes sur la corruption, de payer un total de 21 millions de dollars pour régler des accusations pénales et administratives de violation des dispositions anti-corruption et des dispositions relatives aux livres et registres de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (« FCPA »).



Malgré cette situation décevante, l'adhésion à l'ITIE continue d'être bénéfique et servirait le peuple namibien. Elle ouvrirait la voie à une plus grande responsabilisation de toutes les parties prenantes travaillant dans le pays, donnerait à la société civile une voix plus forte et contribuerait à garantir que les découvertes de pétrole en Namibie se traduisent par une amélioration tangible de la vie des citoyens.



Il n'y a pas de meilleur moment que le présent



La Namibie a beaucoup à gagner de ses vastes ressources en hydrocarbures.



Il y a beaucoup de place pour la croissance du pétrole et du gaz dans le mix de production d'électricité de la Namibie, puisque la majeure partie de l'électricité du pays est actuellement générée par l'hydroélectricité.



Comme le montrent les récentes augmentations des activités d'exploration et de découverte, les champs pétrolifères offshore de la Namibie sont devenus un centre d'investissement important, en grande partie grâce aux efforts du gouvernement.



Avec de tels montants de revenus en perspective, le besoin de contrôle et de responsabilité sera plus grand que jamais. L'adhésion à l'ITIE pourrait contribuer à ces deux aspects.





