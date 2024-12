ANALYSE Afrique : L'urgence des banques africaines de l'énergie

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie - 2 Décembre 2024



La Chambre africaine de l'énergie appelle les États africains et le secteur privé à financer la Banque africaine de l'énergie, qui se consacrera au financement de projets énergétiques africains.

Depuis plus d'un an, la Chambre africaine de l'énergie s'oppose aux pressions croissantes visant à mettre un terme aux nouveaux investissements étrangers dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique.



Pour éviter un changement climatique catastrophique, les organisations environnementales, les organisations financières et les gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord ont insisté sur le fait que les pays en développement, y compris ceux d'Afrique, doivent immédiatement passer de la production et de l'utilisation de combustibles fossiles à des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydrogène. Remarquez que la majorité de ceux qui formulent ces demandes sont basés dans des pays industrialisés qui se sont construits grâce aux combustibles fossiles - le pétrole et le gaz ont alimenté leurs moteurs économiques - mais ils ne sont pas disposés à permettre aux pays moins développés d'utiliser les combustibles fossiles dans le même but. Plus inquiétant encore, les pays visés par ces groupes disposent d'une multitude de ressources naturelles sous leurs pieds, des ressources qui peuvent être monétisées et utilisées pour construire un avenir meilleur.



Nous avons expliqué, à maintes reprises, pourquoi les pays, les entreprises et les communautés d'Afrique ont encore besoin du soutien des compagnies pétrolières internationales (CPI), des gouvernements étrangers et des institutions d'investissement pour les projets pétroliers et gaziers. Les compagnies pétrolières internationales, par exemple, jouent un rôle important dans le partage des connaissances et aident les Africains à acquérir des compétences professionnelles précieuses. De plus, les investissements étrangers dans le pétrole et le gaz créent des opportunités de revenus qui peuvent être utilisés pour construire et améliorer les infrastructures énergétiques, tant pour les combustibles fossiles que pour les énergies renouvelables. Enfin, en soutenant des projets de gaz naturel, les investisseurs ouvrent la voie à des projets de transformation du gaz en électricité qui contribuent à réduire la pauvreté énergétique généralisée du continent.



En juillet 2021, lorsqu'il est devenu évident que le raisonnement ne donnait pas de résultats, la Chambre est allée jusqu'à employer les mêmes tactiques que celles utilisées par la communauté internationale à l'encontre de nos membres. Nous avons appelé au boycott des institutions financières qui discriminaient l'industrie pétrolière et gazière africaine.



Mais les appels à cesser de financer le pétrole et le gaz africains n'ont fait que s'amplifier et devenir de plus en plus insistants. Plus récemment, lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021 (COP26) à Glasgow, plus de 20 pays et institutions financières se sont engagés à cesser le financement public des projets de combustibles fossiles à l'étranger. L'Europe a alors décidé que le gaz était propre pour l'Europe et qu'il serait donc financé, mais que pour l'Afrique, le gaz était sale et qu'il n'y aurait pas de financement. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se seraient également joints au concert de voix réclamant l'interdiction pour les pays développés de subventionner les combustibles fossiles.



Parmi les autres attentes de la conférence de cette année, citons les appels lancés aux États membres pour qu'ils s'engagent formellement à tripler leur capacité en matière d'énergies renouvelables et à doubler leur efficacité énergétique d'ici à 2030.



Le fil conducteur de tous ces engagements, en ce qui concerne notre travail à l'AEC, est qu'aucun d'entre eux n'est de très bon augure pour les futures réussites de l'économie africaine de l'énergie.



Pour ceux d'entre nous qui s'intéressent à l'industrie pétrolière et gazière de l'Afrique, il est temps de se rendre à l'évidence : Nous devons trouver un moyen de la sauver nous-mêmes. La Chambre africaine de l'énergie appelle les États africains et le secteur privé à financer la Banque africaine de l'énergie, qui se consacrera au financement de projets énergétiques africains. L'APPO et Afreximbank ont ouvert la voie. L'idée est de créer des sources de financement pour tous les types d'énergie africaine - de l'exploration pétrolière et gazière aux opérations solaires et à l'hydrogène - qui ne dépendront pas de l'aide étrangère.



Nous pouvons le faire et nous devons le faire. L'enjeu est trop important. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas tirer parti de découvertes aussi récentes que le pétrole léger découvert au large de l'Angola, le pétrole du bassin d'Orange en Namibie, le gaz de schiste du bassin de Karoo en Afrique du Sud ou le pétrole et le gaz naturel au large des côtes de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit là que de quelques-unes des découvertes importantes qui ont eu lieu récemment, et chacune d'entre elles représente des opportunités cruciales pour les Africains de tous les jours.



Vous vous demandez peut-être si les banques africaines de l'énergie sont un objectif réaliste. Comment un continent qui s'efforce de sortir un grand nombre de ses habitants de la pauvreté peut-il mobiliser des capitaux pour des projets énergétiques ? Je pense que c'est possible. Pour commencer, les gouvernements africains peuvent réserver un pourcentage de leurs recettes pétrolières et gazières au financement de nouveaux projets. Dans son rapport intitulé Africa Energy Outlook 2021, Rystad Energy prévoit que les revenus des gouvernements africains provenant des redevances, des profits pétroliers et d'autres taxes atteindront 100 milliards d'USD en 2021. Même 1 % de ce montant produirait 10 millions de dollars.



Nous pouvons également mobiliser des capitaux en investissant les fonds de pension africains dans des projets énergétiques africains. Selon RisCura, une société d'investissement basée au Cap, les fonds de pension locaux gèrent collectivement environ 450 milliards d'USD d'actifs en Afrique subsaharienne, et ils cherchent activement de nouveaux endroits où investir. Pourquoi ne pas les encourager à ajouter à leur liste des projets liés au pétrole, au gaz et aux énergies renouvelables ? L'investissement des fonds de pension dans le secteur de l'énergie n'est pas une pratique nouvelle. Certains des plus grands fonds de pension américains sont investis dans des producteurs de combustibles fossiles, et de plus en plus de fonds de pension dans le monde investissent dans des projets d'énergie verte.



Nos possibilités de mobiliser des capitaux ne s'arrêtent pas là. Nous devons également rechercher le soutien des Africains fortunés qui souhaitent investir dans un avenir meilleur pour l'Afrique. En décembre 2023, la richesse privée totale en Afrique s'élevait à environ 2,3 billions de dollars. Et c'est sans compter la diaspora africaine.



En mai 2022, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a signé un accord avec l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) sur la création conjointe d'une institution financière multilatérale (IMF) spéciale - la Banque africaine de l'énergie (BAE) - afin de soutenir l'abandon des combustibles fossiles. L'accord prévoit que les États membres de l'APPO apportent des fonds propres à la nouvelle institution et en soient les membres fondateurs, Afreximbank agissant en tant que co-investisseur et apportant un soutien organisationnel.



La nouvelle banque sera en mesure d'atteindre plus de pays que l'APPO ou l'Afreximbank ne pourraient le faire à elles seules, car leurs listes ne sont pas identiques. (L'APPO compte 15 États membres, tandis qu'Afreximbank en compte 51 ; il existe un chevauchement important, l'Algérie et la Libye étant les seuls membres de l'APPO à ne pas être également membres d'Afreximbank, mais il n'en reste pas moins que si les deux institutions unissent leurs forces, leurs efforts combinés iront plus loin).



Le professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank, l'a expliqué comme suit en mai 2022 : « Pour nous, à Afreximbank, soutenir l'émergence de [l'AEB] permettra une allocation de capital plus efficace et prévisible entre les combustibles fossiles et les énergies renouvelables. Cela libérera également des ressources humaines et autres à Afreximbank qui permettront de soutenir plus efficacement ses pays membres dans la transition vers des carburants plus propres. »



Non seulement nous disposons de voies pour lever des capitaux, mais nous avons aussi un exemple du type de banque(s) dont l'Afrique a besoin pour financer ses propres projets énergétiques, un exemple qui remonte à plusieurs décennies. Je veux parler de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank). En 1993, les gouvernements africains ont travaillé avec des investisseurs publics et privés pour créer une banque qui financerait, encouragerait et développerait le commerce intra-africain et extra-africain. Ils ont réussi. En 2020, Afreximbank a reçu le prix d'excellence institutionnelle de l'Institut Afrique-Amérique (AAI) pour son engagement dans la création et la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange continental africain (ALECA) et son dévouement continu à l'investissement dans l'éducation. L'AAI a noté qu'entre 2015 et 2019 seulement, Afreximbank a déboursé plus de 30 milliards de dollars pour soutenir le commerce africain, dont plus de 15 milliards de dollars pour le financement et la promotion du commerce intra-africain.



Je dis qu'il faut s'inspirer du modèle d'Afreximbank. Et ce n'est pas tout, cultivons un pool d'investisseurs qui reconnaissent et apprécient l'importance du pétrole et du gaz pour l'Afrique. Les capitaux provenant de pays et d'entreprises étrangers seront toujours les bienvenus, à condition qu'ils ne soient pas subordonnés à l'élimination progressive des combustibles fossiles selon leur calendrier. S'ils poussent à se précipiter vers les énergies renouvelables, ils ne feront pas partie de notre solution.



Avec le soutien d'une ou plusieurs banques africaines de l'énergie, les compagnies pétrolières et gazières locales disposeront des fonds nécessaires pour acquérir des actifs. Elles disposeront des fonds nécessaires pour construire des oléoducs et des gazoducs à travers l'Afrique et pour faciliter l'utilisation du gaz naturel (y compris le gaz naturel liquide) afin d'alimenter l'Afrique en énergie, de réduire la pauvreté énergétique et de stimuler l'industrialisation.



Les États et les entrepreneurs africains seront en mesure de financer le développement d'activités liées aux énergies renouvelables, en particulier les activités liées à l'hydrogène bleu, vert et gris, qui créent des opportunités supplémentaires pour les Africains. L'Afrique dispose déjà d'activités émergentes dans le domaine de l'hydrogène vert au Mali, en Namibie, au Niger et en Afrique du Sud et, avec le financement approprié, elle pourrait devenir un exportateur majeur d'hydrogène vert.



La Chambre africaine de l'énergie soutiendra l'initiative de la banque de l'énergie et s'efforcera de réunir les participants potentiels. La création de nos propres institutions pour financer des projets énergétiques enverra un signal clair au marché : les Africains cherchent à devenir des leaders dans l'augmentation des capitaux privés. Cela montrera que nous faisons progresser le développement et l'infrastructure du gaz naturel tout en soutenant les investissements à faible émission de carbone.



Une fois le financement mis en place, les entreprises africaines pourront non seulement produire du pétrole et du gaz, mais aussi soutenir le développement des communautés locales, développer les marchés de l'énergie verte et créer des emplois.



Pour de nombreux pays africains, l'industrie pétrolière et gazière représente notre meilleure chance de donner à des millions d'Africains le type d'emplois, le niveau de vie et la stabilité dont les pays développés jouissent depuis plus d'un siècle. Nous devons nous en tenir à ces objectifs et faire ce qu'il faut pour les atteindre.





