Afrique : La Zone Industrielle de Glo-Djigbé procède à sa première exportation de vêtements "Made in Benin"

Sweat-shirts à capuche ;

Polos ;

T-shirts.

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) est fière d'annoncer la première exportation de vêtements prêt-à-porter "Made in Benin" pour la prestigieuse marque américaine, U.S. POLO ASSN. Marque mondialement reconnue, U.S. POLO ASSN., offre une large gamme de vêtements, accessoires, articles de voyage, montres et chaussures, disponibles plus de 130 pays.Cette première expédition constitue une avancée significative dans l'intégration de la GDIZ au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales du secteur du prêt-à-porter. Cette collaboration, dont les volumes sont estimés à plus d’un million de pièces au cours des prochaines années, est réalisée en partenariat avec INCOM S.P.A, détenteur de la licence de U.S. Polo Assn. sur le marché européen. L'ensemble des vêtements expédiés depuis la GDIZ est destiné au marché européen via INCOM S.P.A.Destinée au marché italien, cette première expédition comprend une gamme de vêtements de haute qualité conçus selon les normes rigoureuses de U.S. POLO, à savoir :Cette expédition pour U.S. POLO ASSN. fait suite à plusieurs autres expéditions déjà réalisées pour des marques internationales telles que la marque américaine The Children’s Place (TCP) et la marque française KIABI. Cette confiance des marques internationales permet de renforcer la place GDIZ en tant qu'acteur incontournable pour la production textile en Afrique.