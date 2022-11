AFRIQUE Afrique : à Abidjan, les entreprises s’engagent pour en finir avec le paludisme

Alwihda Info | Par APO - 30 Novembre 2022



Africa Santé Expo est le rendez-vous annuel du secteur de la santé en Afrique et réunit les acteurs africains et internationaux sur la problématique de la santé.

ABIDJAN, Côte d'Ivoire - Dans le cadre de la 3ème édition d’Africa Santé Expo, Speak Up Africa et la Fondation Ecobank organisent une table ronde le 2 décembre autour de l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent ». Africa Santé Expo est le rendez-vous annuel du secteur de la santé en Afrique et réunit les acteurs africains et internationaux sur la problématique de la santé du 1er au 3 décembre 2022 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.



Le thème de cette table ronde : « Lutter pour ce qui compte : les leçons apprises, succès et prochaines étapes de l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » » est l’occasion de mettre en exergue le rôle important que joue le secteur privé dans l’élimination de cette maladie pourtant évitable et traitable. Parmi les intervenants, seront présents les représentants de la Fondation Ecobank, Canal + Sénégal, Univers Bio Médical du Burkina Faso et un représentant du Parlement béninois.



Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), malgré les efforts et les progrès enregistrés ces dernières années, le paludisme demeure une menace pour les populations du monde entier, causant plus de 627 000 décès en 2020 notamment en Afrique subsaharienne où on compte 96% des cas. Dans certains pays africains, le paludisme impacte considérablement la croissance du PIB jusqu’à environ 1,3% et fait peser une lourde charge sur les entreprises du secteur privé. La maladie, par le biais de l’absentéisme des employés, de la baisse de la productivité et de l’augmentation des coûts des prestations, continue d’affecter les bénéfices des entreprises à travers le continent africain et au-delà.



La participation du secteur privé à l’élimination du paludisme peut dynamiser les objectifs nationaux en mobilisant davantage de partenaires et de ressources. Les entreprises du secteur privé ont donc tout intérêt à participer aux efforts nationaux de lutte contre le paludisme car une population en bonne santé favorise le développement de l’économie du pays et permet au secteur privé d’évoluer efficacement. « En Afrique, le secteur privé est un allié indispensable pour lutter contre le paludisme. Le Groupe Ecobank œuvre à travers l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » pour mobiliser les entreprises pour soutenir les efforts nationaux pour l’élimination du paludisme. » souligne Paul-Harry Aithnard, Directeur exécutif régional, Afrique de l’Ouest Francophone & Directeur général Ecobank Côte d’Ivoire.



Des efforts menés conjointement par toutes les parties prenantes engagées est essentiel pour permettre notamment de renforcer la mobilisation des ressources pour atteindre l'objectif d'élimination du paludisme d'ici 2030. « Nous avons tous un rôle à jouer pour atteindre l’élimination du paludisme en Afrique. L’engagement de tous les secteurs de la société est une étape déterminante pour mettre fin à la maladie d’ici 2030. » ajoute Yacine Djibo, Directrice Exécutive Speak Up Africa.



La réduction de la transmission du paludisme est une réalité pourtant l’élimination représente un défi auquel l’Afrique doit faire face si on veut mettre fin à la maladie sur le continent. « Pour éliminer le paludisme, nous devons nous assurer que cette maladie est considérée comme la menace qu’elle représente vraiment. Le secteur privé et les médias ont un rôle important à jouer pour mobiliser les ressources nécessaires pour l’éliminer. » conclu Maimouna Tounkara, Responsable RSE Canal + Sénégal.





Dans la même rubrique :