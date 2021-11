Afrique centrale : Roland Djeramdji, nouveau SGA de l’Union Panafricaine de la Jeunesse

Il est 18h30, l’avion transportant le secrétaire général adjoint de l’UPJ de l’Afrique centrale, Roland Djeramadji, le secrétaire d’État au ministère de la Jeunesse, Mbaïgolmem Cebastin, et sa délégation, foule le sol tchadien. Les proches et membres des associations de jeunes des différentes communes de la ville de N’Djamena ont fait le déplacement à l'aéroport international Hassan Djamous pour réserver un accueil chaleureux au jeune Roland qui a fait flotter le tricolore tchadien dans la zone CEMAC.



Djeramadji Roland n’a pas caché sa satisfaction de l’accueil qui lui a été réservé. Il souligne que l'honneur revient à la jeunesse tchadienne et félicite les autorités du Tchad pour le soutien multiple. Djeramadji Roland appelle la jeunesse tchadienne à s’unir afin de relever les défis dans tous les domaines car vouloir c’est pouvoir, conclut-il.



Le secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports, Mbaïgolmem Cebastin, a estimé que le Tchad n’a pas seulement brigué le poste de secrétaire général adjoint mais a aussi acquis le siège de l’institution.



Mbaïgolmem Cebastin appelle les tchadiens à soutenir Roland dans sa lourde mission durant son mandat. Il conclut en affirmant que le siège de l’UPJ de l’Afrique Centrale est une opportunité pour le Tchad et la jeunesse tchadienne afin de présenter l'image d’un Tchad meilleur aux yeux de tous.



Une attestation de reconnaissance a été décernée à Roland par les jeunes du 2e arrondissement pour sa détermination à honorer les fils et filles du Tchad au niveau national et international.