Afrique : désertisation et dégradation des sols, la Côte d’Ivoire exige une action urgente

Le directeur de cabinet du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de Côte d’Ivoire, Parfait Kouadio, a souligné, ce mardi 3 septembre 2024, à Abidjan-Cocody, l’exigence d’une attention urgente, face à la crise environnementale et socio-économique en Afrique due à la désertification et à la dégradation de ses sols.



Le représentant du ministre Jacques Assahoré Konan intervenait à l’ouverture des travaux du groupe d'experts intergouvernemental de la 10ème session extraordinaire de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE).



« Cette 10ème session extraordinaire de la CMAE est l'occasion pour nous de mettre en lumière la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, mais aussi et surtout de renforcer l'élan politique dans la priorisation des efforts visant à combattre et à atténuer les véritables menaces qui pèsent sur nos pays », a-t-il expliqué.



A ce jour, environ 45% de la superficie de l'Afrique est touchée par la désertification et la sécheresse, et 55% de cette superficie présente un risque élevé ou très élevé de dégradation supplémentaire.



Il faut rappeler que la 10ème session extraordinaire de CMAE se tient du 30 août au 6 septembre 2024 à Abidjan, sous le thème : « Relever l'ambition de l'Afrique de lutter contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ». Cela, en prélude à la COP 16 prévue du 02 au 13 décembre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite.