Afrique du Sud : 3 milliards de rands pour construire une usine automobile ultramoderne à Coega

Stellantis vient de confirmer son intention de construire une usine de dernière génération à Coega, en Afrique du Sud, en partenariat avec la Société de développement industriel (IDC), et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence.



M. Cherfan, chief operating officer de Stellantis Afrique et Moyen-Orient, et le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, M. Patel, viennent de sceller un nouveau partenariat pour la création d'une nouvelle usine automobile en Afrique du Sud.



Depuis la signature du protocole d'accord en mars 2023 avec la Société de développement industriel (IDC) et le département du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, plusieurs développements ont eu lieu ; cette initiative renforce plus que jamais l'ambition "Dare Forward 2030" pour la région MEA (Moyen-Orient et Afrique) de Stellantis de parvenir à écouler jusqu’à un million de véhicules à l’horizon 2030, et dont 70 % seront produits localement.



Le ministre sud-africain Ebrahim Patel, ainsi que le top management de l'IDC et M. Samir Cherfan, chief operating officer de Stellantis Afrique et Moyen-Orient, se sont réunis au Parlement de Cap Town, en vue de parapher les termes de cet investissement majeur, pour l'industrie automobile sud-africaine.