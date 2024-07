AFRIQUE Afrique du Sud : réforme et revitalisation des politiques, la clé de l'expansion de l'infrastructure du gaz naturel

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, président exécutif, Chambre africaine de l'énergie. - 3 Juillet 2024



Pour soutenir l'expansion de son infrastructure de gaz naturel et assurer un avenir plus prospère, l'Afrique du Sud devrait adopter plusieurs initiatives politiques.

À bien des égards, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus modernes d'Afrique, notamment en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Pourtant, si ses chiffres se comparent favorablement à ceux de la plupart des autres nations africaines (en 2021, 89,3 % de la population avait un accès fiable à l'électricité, ce qui la place au cinquième rang du continent, selon la Banque mondiale), elle partage encore certains des mêmes problèmes fondamentaux que les autres : un approvisionnement énergétique peu fiable face à une population en croissance rapide, une économie en expansion et une urbanisation croissante.



Avec le changement climatique qui domine tout débat sur l'énergie, les nations économiquement plus développées font pression sur l'Afrique pour qu'elle laisse de côté les anciennes technologies énergétiques et se lance directement dans les énergies renouvelables. Aussi merveilleux que cela puisse paraître en théorie, la clé de l'approvisionnement d'une nation en pleine croissance est la stabilité, et la clé de la stabilité est la diversité.



Pour l'Afrique du Sud, dont la structure actuelle de production d'électricité est dominée par le charbon, cela signifie qu'il faut inclure le gaz naturel - que l'Afrique possède en abondance, presque autant que le soleil et le vent - pour aider à stabiliser l'approvisionnement en énergie pendant que les technologies renouvelables continuent à mûrir. Diversifier l'approvisionnement en énergie n'est cependant pas aussi simple qu'ouvrir la porte et sortir le tapis de bienvenue. Pour que les fournisseurs d'énergie prospèrent sur un nouveau marché, ils ont également besoin de stabilité - stabilité de la politique et de l'infrastructure.



Les entreprises n'aiment pas faire des affaires lorsque les règles sont byzantines et qu'il est difficile, voire impossible, de répondre à leurs besoins physiques. Pour soutenir l'expansion de son infrastructure de gaz naturel et assurer un avenir plus prospère, l'Afrique du Sud devrait adopter plusieurs initiatives politiques.



Besoins physiques

Le point de départ le plus évident est l'expansion des réseaux de gaz existants pour permettre une distribution plus large. L'approvisionnement actuel est très localisé dans seulement trois zones autour de Gauteng, Mpumalanga et KwaZulu-Natal. Des installations de stockage adéquates font cruellement défaut en dehors de ces zones et doivent être construites avant que des réseaux de gazoducs puissent être installés pour distribuer le gaz.



Des projets sont actuellement en cours pour développer de telles installations à Coega, Richards Bay, Saldanha Bay et juste de l'autre côté de la frontière, à Maputo, au Mozambique. C'est un bon début, mais il en faudra davantage pour faciliter la production rapide d'électricité supplémentaire lorsqu'un réseau basé sur les énergies renouvelables aura besoin d'aide. Des terminaux et des usines de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) permettraient également d'accroître la capacité d'importation du pays.



Des partenariats public-privé avec des entreprises telles qu'ExxonMobil et Royal Vopak, ainsi que des collaborations internationales entre gouvernements, pourraient contribuer à accélérer ces développements. L'Afrique du Sud doit également faire davantage pour accéder à ses propres réserves de gaz naturel et les utiliser dans des régions telles que Mossel Bay, le bassin du fleuve Orange et les formations schisteuses du bassin du Karoo.



Des études sismiques et des forages exploratoires sont nécessaires pour caractériser plus précisément les ressources disponibles et optimiser l'emplacement des infrastructures de traitement et de transport du gaz. L'indépendance énergétique est un facteur important de stabilité à long terme, comme l'a montré l'arrêt brutal des importations de gaz russe en Europe. Le pays pourrait également tirer profit de la conversion au gaz naturel de vieilles centrales électriques au charbon qui ont été mises hors service.



Cela permettrait d'économiser du temps et de l'argent en réduisant le nombre de nouvelles constructions, et de récupérer les emplois perdus lors du démantèlement de ces installations. Bien que certaines centrales au charbon puissent être converties au diesel, le GNL est une option plus respectueuse de l'environnement qui soutient plus efficacement les centrales à turbine à gaz à cycle combiné et à cycle ouvert.



Besoins politiques

Comme c'est souvent le cas, une grande partie des obstacles au progrès se résume à la politique et à la paperasserie. C'est bien beau de dire que nous avons besoin de plus d'exploration, mais des processus d'autorisation et de consultation peu clairs, des délais d'appel trop longs qui dépassent les autorisations réglementaires et des périodes de validité des permis limitées pour les activités de reconnaissance sont très décourageants pour les investisseurs et les développeurs potentiels, qui ont besoin de s'assurer qu'ils ne jettent pas leur temps et leur argent dans un gouffre sans fond.



Les partenaires du développement ont plutôt besoin de réglementations claires, stables et favorables afin de garantir la sécurité juridique des projets. La mise en œuvre des politiques et l'octroi des permis doivent être transparents et fournir un cadre clair pour la discussion et la prise de décision lors de l'examen des risques, des mesures d'atténuation et des objectifs de développement économique.



Une note d'information publiée par Eye for Business et commandée par l'EnerGeo Alliance en mai 2024 propose un certain nombre de réformes politiques visant à rationaliser le développement de l'énergie en Afrique du Sud. L'EnerGeo Alliance est une alliance commerciale mondiale pour l'industrie des géosciences de l'énergie, qui représente des entreprises de géosciences, des innovateurs et des développeurs d'énergie.



Les mesures recommandées dans le document comprennent des réformes bien pensées qui pourraient rapidement stimuler les investissements dont le pays a tant besoin :

Mettre en œuvre des politiques claires et stables qui soutiennent le développement et l'intégration du gaz naturel dans le secteur de l'énergie ;

Combler les lacunes politiques concernant les nouvelles sources de gaz et créer des incitations à l'investissement dans l'infrastructure gazière ;

Rationaliser les processus d'autorisation et de consultation des études géoscientifiques afin de fournir des données essentielles à l'identification et au développement des ressources nationales en gaz naturel ;

Offrir une certitude aux promoteurs de projets qui ont reçu les droits d'exploration et les autorisations environnementales nécessaires ;

Envisager une évaluation normalisée et coordonnée des incidences sur l'environnement et des consultations afin de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes et de réduire les évaluations et consultations redondantes ;

Lancer des cycles réguliers d'octroi de licences pour les activités d'exploration en mer afin d'offrir des possibilités d'investissement et de renforcer la concurrence ;

Étendre la validité des droits de reconnaissance afin d'offrir aux promoteurs de projets une plus grande souplesse dans l'acquisition de données sismiques, même lorsque les conditions météorologiques et les sensibilités environnementales entraînent des ralentissements ;

Donner la priorité à la construction de terminaux GNL et d'autres infrastructures nécessaires à l'importation, au stockage et au transport du gaz naturel ;

Établir un calendrier précis détaillant la manière dont le gaz naturel peut apporter une valeur ajoutée dans un avenir immédiat, bien avant que les énergies renouvelables ne deviennent disponibles ;

Établir des normes de sécurité strictes et des calendriers d'entretien réguliers pour les infrastructures gazières afin d'atténuer les risques et de garantir l'intégrité opérationnelle à long terme.



Pour développer ce dernier point, s'il est important pour le développement économique de fournir un environnement favorable aux investisseurs, toute société avisée doit également prendre des mesures pour se protéger contre les abus dus à une réglementation laxiste ou inexistante qui peut compromettre les infrastructures pétrolières et gazières.



Un approvisionnement stable en énergie n'est possible que si les règles de sécurité et de sûreté sont respectées et appliquées de manière cohérente. La demande nationale en énergie devant tripler d'ici 2040, l'Afrique du Sud doit planifier judicieusement l'expansion et la stabilisation de son approvisionnement en énergie, tant importée que domestique, tout en respectant les préoccupations fondées concernant le futur changement climatique.



Le gaz naturel est le combustible le plus fiable, le plus efficace, le plus abondant et le moins carboné pour combler le fossé qui nous sépare d'un avenir entièrement renouvelable. Si nous voulons l'utiliser de manière responsable, nous devons d'abord mettre en place une politique solide, sensée et transparente pour faciliter la tâche de tous ceux qui souhaitent voir l'Afrique du Sud prospérer dans les décennies à venir.





