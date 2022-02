Afrique : "faites attention à nos manuels de sciences politiques que vous consommez", Pr. Badie

La conférence a été animée par Bertrand Badie, Professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris.



Au cours de cette conférence, Pr. Bertrand Badie a estimé qu ce qui se passe en Afrique et au Moyen-Orient relève d'une autre histoire et ne doit pas être traité de la même manière que celle de l'Europe". "Rien n'est pire que d'utiliser des concepts périmés à des situations renouvelées", a-t-il dit.



Le conférencier a abordé trois grand points : la crise sécuritaire que traverse le continent noir, la gouvernance politique et la place de l'Afrique dans le multilatéralisme international.



D’abord, en ce qui concerne la crise sécuritaire que traverse le continent noir, selon lui, 'Afrique d'aujourd'hui est devenue une terre de conflit, ce qui pèse sur ses relations internationales. En effet , toutes les guerres auxquelles l'Afrique fait face ne sont pas des guerres interétatiques et ne seront pas réglées par les canaux diplomatiques comme c'était le cas lors des deux guerres mondiales que le continent européen a connu au 20ème siècle.



Ensuite, sur la question de la gouvernance politique, Pr. Badie se dit surpris de voir que 60 ans après les indépendances, l'Afrique n’a pas arrêté de copier et coller le modèle européen. Ce modèle appartient pourtant à un peuple avec une histoire et une culture très particulière, différente de celle de l'Afrique.



Enfin, sur la place de l'Afrique dans le multilatéralisme international, Pr. Bertrand Badie estime que l'Afrique est victime d'une marginalisation internationale. "On a trompé les africains, rien n'a changé, ni le conseil de sécurité, ni le fonctionnement de l'assemblée générale de l'ONU, même la fameuse déclaration universelle des droits de l'Homme n'a pas été amendée alors qu'aucun africain n'a assisté à son adoption".



Pour conclure, Pr. Bertrand Badie souligne que le drame de l'Afrique d'aujourd'hui est la transposition d'un droit foncier européen, capitaliste et mal adapté aux réalités du droit foncier africain ancestral qui ne renvoie pas au sens matériel de la terre comme chez les européens. Il souligne que "rien n'est pire que d'utiliser des concepts périmés à des situations renouvelées".