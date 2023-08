ANALYSE Afrique francophone : le printemps révolutionnaire africain et la marche vers l'acquisition de la souveraineté

Alwihda Info | Par Dr Ousmane Koudangbé Houzibé, universitaire, juriste politologue, 1er août 2023. - 1 Août 2023



L’on fait référence aux différents bouleversements politiques et sociaux qui ont lieu depuis 2020 dans certains États d'Afrique noire francophone, caractérisée par des coups d’États militaires (Mali, Guinée Conakry, Burkina Faso et aujourd’hui le Niger).

L'Afrique francophone est le théâtre de bouleversements politiques majeurs au cours des dernières décennies, mettant en évidence le « Printemps Révolutionnaire Africain », et les ruptures intempestives de l'ordre constitutionnel.



Ces événements ont suscité un intérêt croissant des chercheurs et analystes, pour comprendre les dynamiques complexes qui sous-tendent ces mouvements révolutionnaires, et leur impact sur le processus d'acquisition de la souveraineté dans les États d'Afrique francophone.



Selon Achille Mbembe, intellectuel et politologue camerounais, les révoltes et les soulèvements en Afrique ont été alimentés par « un profond sentiment d'aliénation » envers les régimes en place et les élites politiques. Dans son ouvrage « Critique de la raison nègre », il explore les racines de la rébellion africaine et les aspirations des citoyens à une gouvernance plus démocratique et équitable.



D'autre part, l'historien et politologue français Jean-François Bayart, dans « L'illusion identitaire », examine comment les processus de démocratisation et de construction nationale en Afrique francophone ont été marqués par des crises politiques récurrentes et des conflits dus à des identités multiples et complexes.



Dans une étude publiée par la revue « Afrique Contemporaine », les chercheurs Thibaut Jaulin et Hélène Charton se penchent sur les facteurs qui ont conduit à l'émergence du Printemps révolutionnaire africain. Ils soulignent l'importance des médias sociaux et des nouvelles formes de mobilisation dans la propagation des idées révolutionnaires et la mobilisation des citoyens.



L'ouvrage collectif « Les Afriques au défi du XXIe siècle », sous la direction de Catherine Coquery-Vidrovitch et Odile Goerg, aborde également le thème des mouvements sociaux et politiques en Afrique, en mettant en évidence les aspirations démocratiques des peuples africains face à des régimes politiques autoritaires.



À travers cette réflexion, nous nous proposons de plonger dans une exploration approfondie du « Printemps révolutionnaire africain » et ses implications sur le processus d'acquisition de la souveraineté dans les États d'Afrique francophone.



En nous appuyant sur des sources crédibles et d'autres travaux de recherche, nous chercherons à comprendre les origines des mouvements révolutionnaires, les moments clés des ruptures constitutionnelles, ainsi que les défis et les opportunités qui se présentent pour consolider la démocratie et renforcer la souveraineté dans cette région en constante évolution.



L'étude approfondie de ces questions revêt une importance cruciale pour une meilleure compréhension des défis politiques contemporains en Afrique francophone et pour tracer des perspectives vers un avenir où les aspirations démocratiques et la souveraineté des États seront pleinement réalisées.



Ces événements ont souvent entraîné des ruptures intempestives de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire des changements brusques et non planifiés dans la structure du pouvoir politique et dans le respect des lois et Constitution, socle du contrat social entre les gouvernants et les gouvernés.



Ces événements ont souvent entraîné des ruptures intempestives de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire des changements brusques et non planifiés dans la structure du pouvoir politique et dans le respect des lois et Constitution, socle du contrat social entre les gouvernants et les gouvernés.



Ces ruptures intempestives de l'ordre constitutionnel sont souvent le résultat de manifestations et de protestations des citoyens mécontents de la gouvernance de leurs pays. Le printemps révolutionnaire prend de plus en plus un essor important en Afrique francophone, et permet de mettre en lumière des problèmes tels que la corruption, la mauvaise gouvernance, l'injustice sociale, l'absence de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la mainmise prolongée au pouvoir des dirigeants autoritaires en complicité avec la France.



Les causes profondes de ces révolutions peuvent être multiples, notamment des inégalités socio-économiques, un mécontentement généralisé envers le régime en place, des élections contestées ou manipulées, et une jeunesse de plus en plus éduquée et consciente qui aspire à des changements démocratiques.



Ces mouvements révolutionnaires pourraient entraîner des changements des régimes à la solde de Paris, avec des impacts significatifs sur l'évolution politique et sociale de ces pays. Les conséquences à court et long terme de ces révolutions africaines pourraient être positives, notamment l'émergence de nouveaux dirigeants démocratiquement élus, des réformes politiques et institutionnelles, et une plus grande participation citoyenne dans le processus politique. Bref, le développement de l’Afrique par les africains.



Cependant, ces ruptures intempestives de l'ordre constitutionnel peuvent également conduire parfois à des instabilités politiques et à des conflits internes, ralentissant ainsi le processus d'acquisition complète de la souveraineté dans certains États. La construction de démocraties solides et durables peut prendre du temps et nécessite souvent des efforts continus pour consolider les institutions démocratiques et les pratiques de gouvernance transparentes.



En conclusion, bien que le printemps révolutionnaire africain ait marqué une étape importante vers l'acquisition complète de la souveraineté dans les États d'Afrique noire francophone, il reste encore des défis à surmonter.

La voie vers une souveraineté pleinement réalisée implique généralement des processus de consolidation démocratique, de respect des droits de l'homme et de l'état de droit, ainsi que d'engagement civique continu, pour permettre un développement durable et équitable dans ces pays.





