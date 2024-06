Afrique : la BAD et le Fonds de solidarité africain scellent un partenariat stratégique

Ce partenariat stratégique constitue une première étape qui vise à renforcer la collaboration entre la Banque et le Fonds dans le partage de connaissances, et l’assistance technique.



La Banque africaine de développement et le Fonds de solidarité africain (FSA) ont officiellement signé, le 21 juin 2024 à Abidjan, une lettre d’intention visant à renforcer la collaboration et les synergies entre les deux institutions.



Le partenariat a été scellé par Aida Ngom, directrice du Département du développement du secteur privé, au nom du Groupe de la Banque africaine de développement, et par le directeur général du Fonds, Abdourahmane Diallo, lors de la cérémonie d’ouverture de la 3e session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité africain.



Ce partenariat stratégique constitue une première étape qui vise à renforcer la collaboration entre la Banque et le Fonds dans le partage de connaissances, et l’assistance technique dans plusieurs domaines en rapport avec la gestion des risques, les structures organisationnelles et de gestion du FSA.



M. Diallo a exprimé sa satisfaction au moment de signer cette lettre d'intention, symbole, a-t-il dit, d’un partenariat ambitieux et prometteur entre les deux institutions. Il a souligné l'engagement sans faille de ses équipes dans la réalisation des chantiers en cours, parmi lesquels se distingue une collaboration dynamique pour la mise en œuvre de projets et programmes de la Banque dédiés à la jeunesse, aux femmes et à d'autres publics cibles en Afrique.



« Cette démarche reflète l'engagement du Fonds de solidarité africain à promouvoir le développement inclusif et durable sur le continent », a souligné M. Diallo. « Le Fonds de solidarité africain est une institution stratégique et importante pour le Groupe de la Banque africaine de développement. Nous nous réjouissons de voir nos deux institutions collaborer plus étroitement grâce à ce partenariat stratégique », a déclaré Mme Ngom.