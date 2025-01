Afrique : message du Sénégalais Amadou Hott, candidat à la présidence de la BAD

Chers amis et partenaires,



En cette nouvelle année 2025, je voudrais prendre un moment pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et vous exprimer ma sincère gratitude pour votre soutien à ma candidature à la présidence du Groupe de la Banque africaine de développement.



Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à des défis considérables, mais cette nouvelle année nous offre une occasion précieuse pour construire ensemble un avenir plus radieux pour notre continent.



Je compte mettre à profit ma grande expérience dans les secteurs privé et public pour amplifier l'impact du Groupe de la Banque africaine de développement. Ma vision pour impulser une prospérité durable sur notre continent repose sur cinq piliers : la mobilisation des ressources, la dynamisation du secteur privé, le renforcement de l'exécution des projets, la modernisation des opérations de la Banque et la mise en place de partenariats stratégiques.



Pour concrétiser cette vision, je m'engage à :

Mettre en œuvre avec succès la nouvelle stratégie décennale récemment approuvée par les gouverneurs, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire et l'industrialisation.

Favoriser la création d’un écosystème d'opportunités économiques inclusives pour les jeunes et les femmes

Accélérer la transformation numérique du continent

Renforcer la résilience climatique et lutter contre la fragilité Et enfin, promouvoir l'intégration régionale et le commerce intra-africain.



Faisons de l'Afrique un moteur de prospérité et mettons en valeur ses immenses talents et opportunités aux yeux du monde.



Je vous souhaite une bonne et heureuse année pleine de santé, de bonheur, de succès et de moments forts.



Faisons de 2025 une année déterminante pour l'Afrique !



Je vous remercie.