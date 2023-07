POINT DE VUE Afrique : retour du pétrole et du gaz à grande échelle et secteur aval en pleine croissance de l'Angola

Par NJ Ayuk, Président exécutif, Chambre africaine de l'énergie (AEC). - 25 Juillet 2023



En avril, le pays a produit 1,06 million de barils par jour (bpj) de pétrole brut, contre 0,999 million de bpj pour le Nigeria et l'Algérie.





L'industrie pétrolière et gazière angolaise fait son retour à grande échelle. Les récentes découvertes en eaux profondes, et l'amélioration de la politique fiscale, ont contribué à une augmentation significative des investissements.



Les compagnies pétrolières internationales (IOC) mènent de nombreux projets d'exploration et de production, notamment Kaombo North, les centres Est et Ouest du bloc 15/06 exploité par Eni Angola, ainsi que la phase 2 de CLOV et la phase 3 de Dalia dans le bloc 17 exploité par TotalEnergies.



Au début de cette année, l'Angola a dépassé le Nigeria en tant que premier pays producteur de pétrole en Afrique. En avril, l'Angola a produit 1,06 million de barils par jour (bpj) de pétrole brut, contre 0,999 million de bpj pour le Nigeria et l'Algérie. Si les perspectives de l'industrie en amont de l'Angola sont plus qu'optimistes, le secteur en aval du pays a encore du chemin à parcourir.



Actuellement, la seule raffinerie opérationnelle de l'Angola est la raffinerie de Luanda, qui n'a pu répondre qu'à 20 % de la demande de produits raffinés du pays. En raison de ce manque d'infrastructures, l'Angola dépense plus de 1,7 milliard de dollars par an, en importations de pétrole, malgré de vastes réserves pétrolières totalisant environ 9 milliards de barils de pétrole et 11 trillions de pieds cubes de gaz naturel. Mais même dans ce cas, les perspectives sont prometteuses.



Le président angolais João Lourenço et le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, ont fait du renforcement de la capacité de raffinage du pétrole et du gaz du pays, une priorité. Leurs objectifs sont de répondre à la demande énergétique nationale, de réduire les importations de pétrole et de maximiser la monétisation des ressources énergétiques pour les marchés régionaux et mondiaux.



Ces efforts ont démarré sur les chapeaux de roue en 2022, lorsque l'Angola a agrandi la raffinerie de Luanda en coopération avec la major pétrolière italienne Eni, portant la production journalière de l'usine à 1 200 tonnes métriques par jour. En outre, plusieurs nouvelles installations, à savoir les raffineries de Cabinda, Soyo et Lobito, sont en cours de construction.



Bonnes nouvelles pour le secteur aval de l'Angola

La phase 1 de la raffinerie de Cabinda, une unité de 30 000 bpj de brut qui produit du diesel, du carburant lourd, du carburéacteur et du naphta, devrait être opérationnelle à la mi-2024. La capacité de Cabinda doublera pour atteindre 60 000 bpj lorsque la phase finale de la construction sera achevée.



Pas plus tard que ce mois-ci, Africa Finance Corporation et African Export-Import Bank (Afreximbank), ont annoncé une facilité de crédit de 335 millions d'USD pour le projet, qui couvrira la première phase de la construction. La raffinerie est développée par la société britannique Gemcorp Holding Limited (GHL) en partenariat avec la compagnie pétrolière nationale angolaise, Sonangol. Le projet de raffinerie de Soyo devrait être achevé en 2025.



Le ministère angolais des Ressources minérales et du Pétrole a attribué l'appel d'offres pour la construction de la raffinerie de Soyo, d'une capacité de 100 000 bpj, à la société américaine Quanten Consortium Angola LLC. Le consortium concevra, construira, possédera et exploitera la raffinerie à conversion profonde.



Outre la raffinerie, Quanten développera un parc de stockage, un terminal maritime et des infrastructures sur place. En outre, une raffinerie de 200 000 bpj est en cours de développement dans la province de Lobito, les services étant fournis par le conglomérat japonais JGC Holdings. Sonangol a signé un protocole d'accord avec China National Chemical Engineering (CNCEC) pour la construction de cette raffinerie.



Le protocole d'accord vise à garantir le financement du projet et pourrait déboucher sur un contrat de construction par l'entreprise chinoise. La raffinerie, qui devrait être opérationnelle d'ici 2026, aura une capacité de production de 200 000 bpj.



Une nouvelle ère pour l'Angola

En 2022, le ministre Azevedo a déclaré que la construction de raffineries et la modernisation de la raffinerie existante permettraient à l'Angola de maintenir son approvisionnement en énergie et de réduire les coûts élevés associés aux importations d'énergie. Le ministre et le président Lourenço ont continué à rapprocher le pays de la réalisation de ces avantages - et de plusieurs autres. L'augmentation de sa capacité de raffinage permettra à l'Angola de maximiser la monétisation de ses ressources énergétiques.



Avec de nouveaux projets tels que le projet de production précoce Ndungu d'Eni et l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement CLOV de TotalEnergies, l'Angola vise à échanger des combustibles prêts à l'emploi avec l'Europe, réduisant ainsi la dépendance de l'Europe à l'égard des ressources russes.



En outre, les activités en aval, telles que la commercialisation et la distribution, ouvriront la voie à la création d'emplois et d'opportunités commerciales, de la gestion des stations-service à la fourniture d'huiles lubrifiantes.



L'Angola sera mieux placé pour répondre à la demande régionale d'énergie. Avec la mise en service de nouvelles raffineries, l'Angola pourra utiliser des systèmes commerciaux transfrontaliers tels que le système de pipelines d'Afrique centrale et l'oléoduc Angola-Zambie pour livrer des produits raffinés à d'autres pays africains.



Les grands leaders obtiennent de grands résultats

La stimulation de la croissance dans le secteur aval de l'Angola n'est qu'un exemple des mesures prises par le gouvernement angolais ces dernières années pour renforcer l'industrie énergétique du pays.



Pour attirer les investissements et encourager la production, le gouvernement angolais a mis en œuvre de vastes réformes, notamment en simplifiant les mécanismes de contrôle, en offrant des incitations fiscales pour le développement de champs pétroliers marginaux, en établissant des réglementations pour l'abandon et le déclassement des puits, et en promulguant la première loi sur le gaz naturel du pays.



La Chambre africaine de l'énergie considère les efforts du président Lourenço et du ministre Azevedo comme des victoires majeures pour l'Angola, qui contribueront à garantir la poursuite des investissements étrangers, la sécurité énergétique et la croissance économique.





