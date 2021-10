AFRIQUE Afrique subsaharienne : Netflix lance un concours pour rechercher les cinéastes de demain

14 Octobre 2021

À la recherche de la nouvelle génération de cinéastes africains : Netflix et l'UNESCO lancent un concours inédit en Afrique sub-saharienne. Le concours « Repenser les contes populaires africains » est ouvert jusqu'au 14 novembre ; Les six gagnants réaliseront des courts métrages diffusés en avant-première sur Netflix.

LAGOS, Nigeria - Netflix et l'UNESCO lancent conjointement un concours de courts-métrages en Afrique subsaharienne (https://bit.ly/3j29MRH) sur le thème « Repenser les contes populaires africains ». Les gagnants de cette compétition originale seront formés et guidés par des professionnels du cinéma et disposeront d'un budget de production de 75 000 dollars pour réaliser des courts métrages. Ils seront diffusés en première sur Netflix dès 2022, sous la forme d'une mini-série intitulée « Anthologies des contes populaires africains ».



Un des principaux objectifs du concours est de découvrir de nouveaux talents et d'offrir aux cinéastes émergents d'Afrique subsaharienne une visibilité internationale. Nous sommes à la recherche des adaptations les plus audacieuses, intelligentes et inattendues des grands contes populaires africains et les partagerons avec les amateurs de divertissement dans plus de 190 pays.



Orchestré par Dalberg, le concours sera ouvert du 14 octobre 2021 au 14 novembre 2021. Les six lauréats recevront chacun une enveloppe de production de 75 000 USD (par l'intermédiaire d'une société de production locale) pour la création, le tournage et la postproduction de leur film, avec les conseils de mentors sélectionnés par l’UNESCO et Netflix, afin que toutes les personnes impliquées dans la production soient dûment récompensées. Chacun des six gagnants recevra en outre 25 000 dollars.



L'UNESCO et Netflix sont intimement convaincus de l'importance de promouvoir divers récits locaux et de les faire découvrir au monde entier. Ils sont conscients des difficultés rencontrées par de nombreux cinéastes émergents pour trouver les ressources et la visibilité leur permettant de déployer pleinement leurs talents et de développer leurs carrières créatives. Ce concours a pour but d'apporter des réponses à ces problèmes et de permettre aux auteurs africains de présenter leur contenu à un public international.



Ce partenariat permettra également de créer des emplois durables et de stimuler la croissance économique, contribuant ainsi à la réalisation du programme de l’Agenda 2030, une série d'objectifs fixés par les Nations unies et visant à mettre un terme à toute forme de pauvreté dans le monde d'ici la fin de la décennie. Ce concours cinématographique contribuera également à réduire les inégalités en ouvrant l'accès aux marchés mondiaux et en garantissant des conditions de travail dignes. Tous ces objectifs sont essentiels dans le cadre de l'Agenda 2030.



Le concours est ouvert aux cinéastes émergents d'Afrique subsaharienne sur le thème « Repenser les contes populaires africains ». Les contes populaires ont toujours été un puissant vecteur de transmission de la culture, du patrimoine et des valeurs aux générations futures, tout en invitant à repenser leur pertinence dans le contexte de nos sociétés contemporaines. Ce thème s'inspire de la cinquième Aspiration de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui célèbre l'identité culturelle africaine, le patrimoine commun, les valeurs et l'éthique. Ce concours vise à valoriser cette importante tradition sous un regard moderne, tout en tirant parti des nouveaux moyens de distribution de contenu artistique et créatif, comme Netflix.



Au premier tour, les candidats devront soumettre un synopsis de leur concept (500 mots maximum) ainsi que des liens vers un CV récent et un portfolio de leurs travaux audiovisuels déjà produits. Les candidatures peuvent être soumises via https://bit.ly/3FL6lIM, du 14 octobre au 14 novembre 2021 à 23h59 (GMT).





