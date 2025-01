ANALYSE Afrique : transition énergétique juste, les leçons de l'Afrique du Sud et du Sénégal

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, président exécutif, Chambre africaine de l'énergie. - 14 Janvier 2025





Le charbon continue de dominer le portefeuille énergétique de l'Afrique du Sud, avec plus de 80 % de la production d'électricité du pays. Des « Just Energy Transition Partnerships » (JETP) ont été mis en place ces dernières années pour apporter un soutien financier aux pays en développement dans leur transition vers l'abandon des combustibles fossiles. En 2021, lors de la26e Conférence des parties sur le changement climatique (COP26), l'Afrique du Sud est devenue la première nation à signer un tel accord.



Le Sénégal et l'International Partners Group (IGP) ont signé un JETP en juin 2023. J'ai déjà dit que la meilleure façon pour les pays occidentaux, et le monde développé dans son ensemble, d'aider l'Afrique à sortir des combustibles fossiles est l'investissement et la collaboration, et non la condescendance. C'est précisément ce que les programmes JETP cherchent à faire : aider les économies émergentes dépendantes du charbon à abandonner les combustibles fossiles tout en laissant une marge de manœuvre pour traiter les conséquences sociales qui en découlent.



Il s'agit là d'un investissement, d'une collaboration et, surtout, d'un respect de la réalité, à savoir que l'Afrique ne peut avancer qu'à son propre rythme dans ce domaine. Nous interdire arbitrairement d'utiliser nos ressources naturelles ne fera que plus de mal que de bien.



Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud et le Sénégal sont les seuls pays africains à avoir accepté un JETP, l'Afrique du Sud ayant conclu un accord pour un montant de 8,5 milliards de dollars, tandis que le Sénégal en a obtenu un pour un montant de 2,7 milliards de dollars. La manière dont l'Afrique du Sud et le Sénégal entendent tirer parti de ces accords diffère toutefois radicalement, tout comme leur situation en matière de production d'électricité.



L'Afrique du Sud : Tiraillée entre les priorités

Le charbon continue de dominer le portefeuille énergétique de l'Afrique du Sud, avec plus de 80 % de la production d'électricité du pays. En raison de problèmes chroniques de load-shedding et de pénurie d'énergie, le pays est aujourd'hui tiraillé entre deux priorités : assurer la sécurité énergétique et adhérer à ses plans de décarbonisation. Les pannes générales d'électricité frappent le pays depuis 2008, mais elles se sont intensifiées ces dernières années et ont effectivement paralysé l'économie sud-africaine, qui n'a même pas dépassé 1 % de croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) au cours de la dernière décennie.



Le parc charbonnier vieillissant du pays est confronté à d'importants problèmes de maintenance qui ont conduit à la mise hors service de plusieurs des plus grandes unités charbonnières du pays en 2023. Cette année-là, le pays a également connu le pire délestage auquel il ait été confronté, plus de deux fois supérieur à celui de 2022, entraînant des pénuries d'énergie pendant 335 jours sur l'année.



Ce délestage a entraîné une forte augmentation de la demande de panneaux solaires et de batteries, mais Eskom (la compagnie d'électricité sud-africaine) a dû plutôt donner la priorité à la sécurité énergétique, en prolongeant sa dépendance aux centrales à charbon et en ralentissant leur mise hors service.



À leur crédit, Eskom a apporté des améliorations significatives à la maintenance et à la réparation de leurs centrales à charbon grâce à une stratégie de relance lancée début 2023, et ils n'ont pas subi d'autre épisode de load-shedding depuis le 26 mars 2024. Néanmoins, la décision de prolonger leur dépendance au charbon est en contradiction avec le JETP de l'Afrique du Sud.



Elle a également conduit le gouvernement sud-africain à chercher à renégocier les accords de financement liés à sa transition vers des sources d'énergie plus propres, pour un montant de quelque 2,6 milliards d'USD sur les 8,5 milliards d'USD initialement convenus.



Avant tout, l'Afrique du Sud a besoin d'une solution qui garantisse sa sécurité énergétique tout en lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre du JETP, d'autant plus que sa demande de pointe devrait atteindre 38 gigawatts (GW) d'ici à 2030, soit 6 GW de plus que le pic actuel. Et même si 13,6 GW de nouvelles centrales électriques devraient être mises en service d'ici 2027, avec plus de la moitié de l'énergie solaire photovoltaïque et 25 % de l'énergie éolienne terrestre, le charbon devrait encore répondre aux deux tiers de la demande quotidienne.



Les actifs de stockage de batteries attribués par le programme sud-africain d'achat de producteurs indépendants d'électricité pour le stockage de l'énergie (BESIPPP) contribueront également à cette nouvelle capacité. La production d'énergie renouvelable en Afrique du Sud devrait également passer de près de 14,1 % actuellement à près de 29 % d'ici à 2030.



Je tiens à être très clair sur ce point : La croissance des énergies renouvelables en Afrique du Sud est louable, et la décision d'Eskom de donner la priorité à la sécurité énergétique via le charbon lorsqu'une solution alternative n'était pas immédiatement disponible était compréhensible et pragmatique. Mais les énergies renouvelables du pays ne progressent pas assez vite pour compenser le vieillissement de son parc de centrales au charbon, et aucune campagne de maintenance d'urgence ne peut garantir que des problèmes similaires ne conduiront pas à une nouvelle crise de load-shedding.



Si l'on n'y remédie pas, on s'expose au risque de pénurie lorsque le parc de charbon sera inévitablement fermé à la fin de sa durée de vie. La production d'électricité à partir du gaz est donc l'option la plus prudente à laquelle l'Afrique du Sud doit donner la priorité pendant qu'elle continue à travailler à l'expansion de ses sources d'énergie renouvelables. La flexibilité offerte par la conversion du gaz à l'électricité permettra de répondre à la demande lorsque le parc de centrales au charbon ne pourra plus fournir l'électricité de base de l'Afrique du Sud, ne lui laissant que sa centrale nucléaire de Koeberg et des ressources solaires et hydroélectriques actuellement limitées pour combler les lacunes.



Non seulement le gaz naturel est une source d'énergie plus rentable et plus efficace que le charbon, mais il est également relativement peu coûteux de moderniser une ancienne centrale au charbon avec des turbines à gaz, ce qui permet à l'Afrique du Sud d'éliminer progressivement le charbon tout en économisant de l'argent qui serait autrement dépensé pour construire des infrastructures entièrement nouvelles.



Tout cela aura une grande importance, car l'Afrique du Sud prévoit que l'élimination progressive du charbon nécessitera 99 milliards de dollars entre 2023 et 2027. Jusqu'à présent, elle a réuni la moitié de cette somme grâce à son accord JETP avec l'IGP, 33 milliards d'USD d'investissements du secteur privé et 10 milliards d'USD du secteur public. L'Afrique du Sud espère combler le déficit en faisant appel à des entités privées nationales et internationales sous la forme de subventions, de garanties et de prêts à des conditions favorables.



Moins de difficultés au Sénégal

Le Sénégal, quant à lui, semble avoir moins de problèmes, car il dépend de sources de combustibles liquides plutôt que du charbon. Les 2,7 milliards USD mobilisés dans le cadre du JETP devraient attirer et mobiliser d'autres investissements des secteurs privé et public, à l'instar de l'Afrique du Sud.



Cependant, le Sénégal recevra également une assistance technique de la part de ses partenaires internationaux afin de stimuler l'intégration de son infrastructure et de sa technologie en matière d'énergies renouvelables, en mettant l'accent sur la stabilisation du réseau et le stockage des batteries. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de ses plans d'électrification, qui visent à ce que les énergies renouvelables représentent 40 % de sa capacité installée d'ici à 2030, contre 22 % actuellement.



Le Sénégal s'est également engagé à élaborer un plan d'investissement dans les 12 mois afin d'identifier ses besoins, ses opportunités et ses allocations pour atteindre ses objectifs. À cette même fin, le Sénégal prévoit de publier une contribution déterminée au niveau national (CDN) révisée lors de la COP30, qui devrait avoir lieu à la fin de l'année 2025. L'actuelle CDN prévoit un objectif inconditionnel de 235 MW de solaire photovoltaïque, 150 MW d'éolien terrestre et 314 MW d'hydroélectricité d'ici 2030.



Avec l'aide internationale, ces objectifs devraient être portés à 335 MW d'énergie solaire photovoltaïque, 250 MW d'énergie éolienne terrestre, 50 MW d'énergie hydroélectrique. 250 MW d'éolien terrestre, 50 MW de bioénergie et 50 MW de solaire thermique. Dans l'ensemble, l'Afrique du Sud et le Sénégal ont tout à gagner de leurs JETP, et j'espère que cette tendance se poursuivra à l'avenir pour les États africains. Il y a, bien sûr, des problèmes de croissance.



Les JETP sont encore un programme naissant et les premiers accords ont été signés sous la forme de promesses politiques avant que les détails techniques et de coordination n'aient pu être entièrement réglés par toutes les parties. Le processus de mise en œuvre pour l'Afrique du Sud et le Sénégal a donc été retardé pendant que les consultations et les négociations réglaient les détails logistiques.



En outre, les JETP seront loin d'être suffisants pour couvrir entièrement le fardeau financier de la transition des pays africains vers l'abandon des combustibles fossiles, et il pourrait s'avérer difficile pour de nombreux pays d'obtenir les investissements financiers privés nécessaires pour combler le fossé.

C'est pourquoi il est essentiel que les États africains, et le monde en général, suivent de près l'évolution de la situation en Afrique du Sud et au Sénégal, car leurs efforts pour relever ces défis serviront sans aucun doute d'exemple pour les autres.





Dans la même rubrique : < > Quels sont les défis qui attendent les nouveaux élus locaux de Ndjamena ? Dry January : Mois sans alcool Faut-il vraiment attendre le début d’année pour se demander pardon ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)