AFRIQUE Afrique : un fonds lancé pour stimuler l'innovation liée aux objectifs de développement durable

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Septembre 2021

Le groupe Global Innovation Initiative (GIIG), dont l'objectif est de catalyser des changements spectaculaires par le biais d'investissements dans les technologies de rupture sur les marchés émergents, a annoncé le 15 septembre le lancement d'un fonds unique à but lucratif destiné à investir dans des start-ups technologiques en phase de démarrage en Afrique.

Le GIIG Africa Fund, un fonds d'investissement privé basé à Curaçao, investira chaque année dans le groupe de gagnants de la région africaine des Global Startup Awards (GSA), le plus grand concours indépendant d'écosystèmes de démarrage au monde. L'objectif : stimuler des industries entièrement nouvelles, accélérer la collaboration transfrontalière et débloquer l'accès à de nouveaux marchés en Afrique. En tant que détenteur exclusif des droits pour les GSA, GIIG aura accès à un pipeline actif sur tout le continent africain, composé de participants sélectionnés à tous les stades du capital-risque, engagés dans des catégories liées aux objectifs de développement durable des Nations unies et aux mégatendances des années 2020.



Le capital à plusieurs stades sera combiné à un soutien à la croissance, à l'accès à des réseaux de grande valeur et à une pénétration accélérée du marché afin d'optimiser les résultats pour les startups et les investisseurs. À cette fin, GIIG collaborera avec l'un des plus grands cabinets d'experts-comptables au monde, la meilleure école de commerce d'Afrique et un comité d'investissement possédant des connaissances et une expérience étendues dans le domaine du capital-risque, de l'innovation technologique et des start-ups africaines.



L'associé fondateur de GIIG, Mahyar Makhzani, déclare : "Nous ne lançons pas seulement un nouveau fonds, c'est plutôt l'aube d'une nouvelle façon de trouver et de financer des startups en Afrique, puisque nos candidats auront dû passer par une compétition et un processus de vérification vigoureux pour être éligibles au financement, ce qui signifie qu'ils seront la crème de la crème, augmentant ainsi les chances de succès de nos investisseurs".



Ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés, le fonds cherche à lever 100 millions de dollars en engagements de capitaux pour investir dans la technologie et l'innovation en Afrique au cours des trois prochaines années, et vise un rendement supérieur à 25 %*.



"Le fonds GIIG Africa vise à ouvrir le paysage du financement pour permettre aux innovateurs de toute l'Afrique d'accéder à une équipe de soutien de classe mondiale et à d'importants réseaux mondiaux. Pour ceux qui en ont la volonté et le potentiel, cela changera la donne pour les meilleurs perturbateurs technologiques africains", déclare Caitlin Nash, partenaire fondateur de GIIG.



"Notre objectif avec le Fonds est de créer l'élan pour un investissement intelligent dans les startups technologiques africaines, en offrant des options d'investissement réelles qui conduiront potentiellement à des retours financiers positifs et à un impact durable. L'Afrique est un marché inexploité pour l'investissement dans la technologie et l'innovation, la propension du continent à faire des bonds en avant représentant une alternative saine et potentiellement lucrative aux marchés d'Amérique du Sud et d'Asie", ajoute Philip Baldwin, associé fondateur de GIIG.



Selon McKinsey & Company, l'Afrique abritera près d'un cinquième de la population mondiale d'ici 2025 et, en 2045, ses villes compteront plus d'habitants que l'Inde et la Chine réunies. Cela entraînera une escalade de la consommation sur le continent et, associé à l'accord de libre-échange continental africain, produira des opportunités commerciales africaines estimées à 5 600 milliards de dollars au cours des prochaines années[1]. "Dans ces conditions, les investisseurs peuvent-ils se permettre de risquer de passer à côté de ce qui est considéré comme la plus grande opportunité de croissance du 21e siècle ? conclut Jo Griffiths, associé fondateur de GIIG.





