AFRIQUE Afrique : un rapport d’étude sur l’innovation et la résilience dans un contexte de pandémie

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Octobre 2020

Le rapport offre de prometteuses perspectives en matière de développement, d’innovation, de transformation de l'éducation en un modèle d'apprentissage collaboratif et appelle à l'amélioration des politiques de soutien des femmes et les jeunes dans les secteurs informels.





Intitulé Construire une Afrique Innovante et Résiliente, le rapport est le résultat d'une enquête menée auprès de plus de 1 000 innovateurs, entrepreneurs et start-ups panafricains issus des vastes réseaux d'innovation et d'entrepreneuriat de Djembe et d'AfriLabs. S'inscrivant dans le contexte d'avancées importantes pour le continent, notamment l'imminente Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine, le rapport rassemble également les points de vue d'experts d’organisations de développement et du secteur privé, dont l'Union africaine, la Banque africaine de développement, Afreximbank, Honoris United Universities, Mastercard Foundation, Mozilla, SMART Africa et ONU Femmes. Il présente les perspectives des centres d'innovation régionaux et célèbre les réussites africaines inspirantes en matière d'innovation.



Le directeur général de Djembe Consultants, Mitchell Prather, a déclaré : « Le dernier rapport de recherche de Djembe réaffirme notre ferme conviction que l'écosystème africain de l'innovation est singulièrement le plus important catalyseur d'un développement socio-économique généralisé. Malgré la résilience innée dont les PME et les innovateurs africains ont fait preuve au cours de cette année difficile, cet écosystème a besoin de toute urgence d'une intervention supplémentaire des politiques et des partisans de l'industrie afin de créer un environnement plus propice à la survie et à la prospérité des innovateurs et des PME. Alors que les incertitudes liées à la COVID-19 continuent de menacer la stabilité et la croissance économiques, la prospérité économique peut être considérablement renforcée en nourrissant l'esprit d'innovation pour préparer le continent au succès, juste au moment où il en a le plus besoin. »



Et Anna Ekeledo, directrice exécutive d'AfriLabs et collaboratrice au rapport, d'ajouter : « L'ADN de survie du continent, toujours résistant aux chocs internes et externes de toutes sortes, prouve la résilience de sa jeunesse démographique, qui crée, innove et regarde constamment vers l'avenir. Bien que nous ayons observé une accélération à des degrés divers de la part des politiques, il faut faire davantage pour favoriser une plus grande inclusion de l'innovation, qu'il s'agisse de garantir l'accès aux données, de réimaginer l'éducation, d'investir dans la R&D ou de soutenir l'expansion internationale. En construisant une Afrique plus résiliente et innovante, la région peut véritablement exploiter tout son potentiel. »



Déployer les innovations locales au-delà des frontières



· La majorité des entrepreneurs (90 %) sont susceptibles de devoir ou de pouvoir développer leurs activités à la suite de la COVID-19



· 74 % déclarent qu'ils étudient actuellement la possibilité d’entrer sur les marchés internationaux



· 51 % indiquent que s'ils sont conscients du soutien de l'État, ils estiment que ce soutien est insuffisant pour répondre à leurs besoins actuels en matière de développement des activités



· La majorité des innovateurs et des start-ups (42 %) considèrent les pôles d'innovation comme étant de potentielles plateformes pour l'accès au financement, pour le réseautage, le renforcement des capacités et la R&D



Renforcer l'élaboration de politiques visant à encourager la R&D et l'innovation



· Le financement par les investisseurs est le principal problème auquel les gouvernements doivent s'attaquer pour renforcer la résilience de l'innovation. Il s'agit dans un second temps d'encourager l'esprit d'entreprise et d'éradiquer la corruption.



Favoriser l'inclusion dans l'innovation – Femmes, jeunes et marchés informels



· La majorité des entrepreneurs (45 %) estiment que la création d'opportunités pour les entreprises locales est le principal moteur de l'inclusion dans le secteur de l'innovation, suivi par la mise en place de programmes de soutien et de développement des capacités pour relever les défis uniques que pose la gestion des marchés informels



