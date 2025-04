AfroMedia en deuil : disparition d’un journaliste engagé et défenseur des médias africains

Le défunt était un modèle remarquable de professionnalisme et d’intégrité. Il s’est toujours efforcé de transmettre la vérité et de nourrir le débat public, au service de la société kényane et du monde en général. Ses écrits mettaient en lumière des enjeux essentiels pour son pays, mais aussi pour l’Afrique dans son ensemble.



Jacktone Nyonje a également contribué activement à l’initiative AfroMedia, où il a joué un rôle clé dans la promotion de son message en faveur du soutien aux médias africains. Passionné par la langue swahilie, il en était aussi un expert reconnu et un enseignant dévoué, consacrant une grande partie de sa vie à sa diffusion et à sa valorisation. Il voyait dans cette langue un vecteur de compréhension entre les peuples et un pilier de l’identité culturelle africaine.



Avec sa disparition, nous perdons un journaliste créatif, engagé, et une figure de proue dans le domaine de la promotion de la langue swahilie. Toutefois, ses œuvres resteront à jamais gravées dans nos mémoires et nos cœurs.



Nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille, à ses amis et à ses collègues, en priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et d’apporter patience et réconfort à ses proches.



Il convient de rappeler que l’initiative AfroMedia, portant le slogan « La voix de l’Égypte... la voix de l’Afrique », est l’une des actions phares du Réseau de Solidarité Mondiale. Fondée en février 2021, elle vise à renforcer les liens médiatiques et journalistiques entre l’Égypte et les pays frères du continent africain. Elle œuvre au développement des compétences des professionnels des médias, afin de refléter une image authentique de l’Afrique, tout en favorisant la coopération médiatique entre les peuples.



AfroMedia aspire ainsi à devenir un pont entre le peuple égyptien et ses frères africains, en coordonnant les efforts et en unifiant les messages médiatiques échangés entre les Africains d’Égypte et ceux des autres pays du continent. Elle s’attache également à former et à sensibiliser les professionnels des médias égyptiens aux réalités africaines dans leur diversité.