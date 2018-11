Agriculture dans le désert : le Tchad séduit par le savoir-faire israélien

Le savoir-faire israélien dans le domaine agricole s'exporte depuis longtemps. Plusieurs techniques ont été développées en raison des conditions désertiques difficiles comme celles du Tchad. Le désert israélien est presque transformé en zone agricole grâce aux nombreuses recherches agricoles pointues. Résultat, ont fait pousser toutes sortes de fruits et de légumes dans cette zone aride.



Dans le cadre de son séjour en Israël, le Président de la République, Idriss Déby a consacré la journée du lundi 26 novembre pour parcourir la zone sud de l’Etat hébreu afin de vivre la réalité de l’agriculture israélienne. Il s'est imprégné de cette révolution de l’agriculture, et a visité le centre de recherche agricole dans le sud du pays.



Visite des fruits et légumes exposés, rencontre de travail avec les responsables dudit centre, le chef de l’Etat tchadien a vivement salué le remarquable travail fourni par les producteurs israéliens. Il les a invités à partager leur savoir-faire avec le Tchad, indique la Présidence.



Le premier responsable du centre a promis de dépêcher à N’Djaména une délégation des techniciens agricoles pour une prise de contact avec les acteurs concernés.