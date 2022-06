Ahmat Hassan Orozi, nouveau représentant de l’ASECNA du Tchad

Il remplace à ce poste Brahim Guihini Dadi qui a été récemment propulsé à la tête de l’Autorité de l’aviation civile.



Le nouveau représentant résident de l'ASECNA de la République du Tchad, Ahmat Hassan Orozi a passé toute sa carrière dans l’aviation civile au Tchad.



Titulaire d’un Mastere spécialisé en management aéroportuaire de l’École Nationale de l’Aviation Civile de Toulouse et d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications, il est instructeur certifié par l’OACI en sécurité de l’aviation.



Ahmat Hassan Orozi est un cadre compétent qui a gravi les échelons au sein de cette institution aéronautique. Il a notamment servi comme délégué du directeur général de l’ASECNA au Tchad. De 2013 à 2019, il occupait le poste de conseiller technique avec rang de chef de département à la direction générale de l’ASECNA à Dakar jusqu’à cette récente nomination.



Le choix des cadres compétents et expérimentés entrepris le président du Conseil militaire de transition (CMT) dans des institutions internationales est à saluer car cela permettra au Tchad de se faire entendre sur le plan sous-régional et international. Les autorités de la transition devront s’inscrire dans cette logique qui vise à faire la promotion des cadres compétents et à la fois intègres tant à l’intérieur que sur le plan international.